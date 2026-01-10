Làm mới trải nghiệm đón Tết với AI

Nhiều người trẻ chụp ảnh căn nhà sau đó dùng AI để gợi ý trang trí theo sở thích hay tận dụng công nghệ để học công thức nấu ăn lành mạnh dịp Tết.

Những năm gần đây, Tết của nhiều gia đình trẻ không còn bị bó buộc trong một khuôn mẫu cố định. Thay vì lặp lại cách trang trí hay nấu nướng quen thuộc, người dùng bắt đầu tìm đến các công cụ AI như Google Gemini để tìm ý tưởng mới, phù hợp hơn với gu thẩm mỹ và lối sống cá nhân.

Với không gian phòng khách - nơi đón tiếp người thân, bạn bè dịp đầu năm, AI có thể trở thành nguồn tham khảo. Người dùng có thể chụp lại hiện trạng căn phòng, kèm theo yêu cầu về tông màu, chủ đề hoặc vật phẩm trang trí, hệ thống sẽ đưa ra nhiều gợi ý khác nhau để lựa chọn. Việc bổ sung các thông tin như diện tích, hướng ánh sáng hay sở thích cá nhân giúp đề xuất sát với thực tế hơn, thay vì những mẫu trang trí mang tính rập khuôn.

Hình ảnh căn phòng trước và sau khi trang trí đón Tết. Ảnh: Samsung

Hoàng Anh, nữ quản lý TP HCM đã tận dụng tính năng này trên Galaxy Z Fold7 để trang trí nhà ngay từ cuối tháng 12, kịp đón Tết dương lịch và dự kiến dùng cho cả dịp Tết Nguyên đán. Cô gái muốn có căn phòng với gam màu ấm áp, như đỏ, vàng vì "hợp mệnh". Cô liệt kê cho Gemini Live những yêu cầu, kèm thông tin những món đồ sẵn có, sau đó nhờ AI đề xuất phương án trang trí không quá 5 triệu đồng.

Gemini Live sau đó vẽ ra không gian mô phỏng như ý muốn của gia chủ, kèm đề xuất những món trang trí như đèn LED, đèn lồng cùng mức giá dự kiến.

Theo Hoàng Anh, lợi thế của việc sử dụng Gemini trên thiết bị màn hình lớn như Galaxy Z Fold7 là khả năng quan sát chi tiết các phương án gợi ý. Cô có thể so sánh, điều chỉnh và hình dung rõ ràng hơn trước khi áp dụng vào không gian sống, từ đó tạo nên phòng khách ngày Tết vừa mới mẻ, vừa giữ được sự ấm cúng quen thuộc.

Gia đình hiện đại ứng dụng công nghệ để tăng trải nghiệm thường ngày. Ảnh: Samsung

Bên cạnh trang trí nhà cửa, mâm cỗ Tết cũng đang được "làm mới" theo hướng lành mạnh hơn. Xu hướng ăn uống chú trọng sức khỏe khiến nhiều gia đình tìm cách biến tấu các món truyền thống theo phong cách "eat clean", giảm dầu mỡ và gia vị công nghiệp. Trong trường hợp này, AI đóng vai trò như một kho gợi ý, từ việc thay đổi nguyên liệu đến cách chế biến phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng.

Minh Ngọc, bà nội trợ tại TP HCM cũng sử dụng tính năng này trong vài tháng qua để tạo ra các món ăn ít calo hơn, phù hợp cho nhu cầu giữ cân nặng.

Cô cho biết đã thử nhờ Gemini Live gợi ý nấu bánh chưng. AI đề xuất các lựa chọn như gạo lứt thay cho gạo nếp trắng, thịt nạc, ức già hoặc cá hồi thay cho thịt mỡ, kết hợp gia vị tự nhiên như tiêu, muối hồng để giữ hương vị truyền thống nhưng nhẹ nhàng hơn. Khi sử dụng chế độ tương tác trực tiếp, trợ lý AI có thể theo dõi quá trình nấu và đưa ra hướng dẫn theo từng bước, giúp người nấu dễ dàng điều chỉnh món ăn theo ý muốn.

AI gợi ý nấu ăn dịp Tết. Ảnh: Samsung

Cách tiếp cận này phù hợp với những gia đình có yêu cầu ăn uống riêng, người lớn tuổi hoặc người trẻ quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. "Tết vì thế không còn là lựa chọn một kiểu cho tất cả, mà trở thành trải nghiệm linh hoạt, phù hợp với từng cá nhân", Minh Ngọc nói.

Sự xuất hiện của các công cụ AI trong đời sống thường ngày đang dần thay đổi cách người trẻ đón Tết. Thay vì phá bỏ truyền thống, công nghệ giúp họ tiếp cận Tết theo một cách khác: giữ lại tinh thần cốt lõi, nhưng mở rộng không gian sáng tạo để mỗi gia đình có một phiên bản Tết của riêng mình.

Hoài Phương