Tôi sợ cơn kích động của bạn trai sau một năm yêu

Biểu hiện của anh dễ nổi nóng, cáu gắt và chửi mắng dù anh cố gắng kiểm soát bản thân mức tối đa.

Trải qua những ngày đồng hành cùng bạn trai hơn một năm qua, em đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và đối diện những khó khăn khi cảm xúc của bạn trai lên xuống thất thường. Anh được sinh ra trong gia đình có điều kiện, được cưng chiều từ nhỏ và hiện quản lý công ty gia đình. Cùng với diễn biến của thị trường trong thời gian gần đây, anh đối diện với nhiều khó khăn và áp lực khi gồng gánh công ty và những khoản nợ tới hạn cần thanh toán. Em hiểu những áp lực của anh và cũng cố gắng chia sẻ với anh về mặt tinh thần.

Thời gian đầu quen nhau, khi tiếp xúc nhiều hơn, em nhận ra việc quản lý cảm xúc của anh tương đối thất thường với những biểu hiện dễ cáu gắt và nóng giận. Bằng sự lắng nghe, nhẹ nhàng của em, anh chia sẻ mình từng bị trầm cảm, rối loạn lưỡng cực cách đây ba năm và đang cố gắng chữa trị theo kê đơn của bác sĩ. Sau khi biết anh gặp khó khăn về bệnh tâm lý, em cố gắng đọc sách và tìm hiểu rất nhiều về bệnh tâm lý để có thể hỗ trợ và giao tiếp với anh, tránh để ảnh hưởng tới cảm xúc của anh.

Nhưng sau quãng thời gian hơn một năm đồng hành, em nhận ra mình bắt đầu có những nỗi sợ đối với bệnh lý của anh, nhất là khi anh bị kích động và stress. Biểu hiện của anh dễ nổi nóng, cáu gắt và chửi mắng dù anh cố gắng kiểm soát bản thân mức tối đa. Em tâm sự lên đây để mong nhận được chia sẻ khách quan của anh chị có kinh nghiệm hoặc trải nghiệm khi đồng hành cùng người bệnh tâm lý. Liệu khi tiến tới hôn nhân, những vấn đề khó khăn mà chúng em cần đối diện sẽ thế nào và cần làm gì để có thể giúp bạn trai nhiều hơn? Cảm ơn anh chị độc giả.

Thu Diệu