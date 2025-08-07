Có nên cưới khi tình yêu của tôi không cao trào, nồng nhiệt?

Cảm xúc của bạn trai là thấy bình yên, dễ chịu, thoải mái, không có cao trào nồng nhiệt nhưng bạn chỉ cần như vậy.

Tôi là nữ, 30 tuổi, vừa rồi quen một bạn nam. Cả hai đều có công việc và mức thu nhập ổn. Sau khoảng vài tháng tìm hiểu, bạn tỏ tình nhưng tôi chưa nhận lời. Bạn chia sẻ rằng cảm xúc của bạn là thấy bình yên, dễ chịu, thoải mái, không có cao trào nồng nhiệt nhưng bạn chỉ cần như vậy, không mong cầu một tình yêu sôi nổi nữa.

Tôi cũng chỉ có cảm giác như vậy và sau nhiều tổn thương cũng không mong cầu gì nhiều. Dĩ nhiên khi đã quen nhau, chúng tôi đều xác định nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, nhờ anh chị chia sẻ liệu tôi có nên tiến tới khi cả hai đều thấy bình bình, không có nhiều cảm xúc như vậy không? Tôi thấy đa số mọi người khuyên rằng nên lấy người đàn ông yêu mình chứ người đã không có nhiều tình cảm thì mãi mãi vẫn thế.

Thu Hoài