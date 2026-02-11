Làm mới căn hộ 65 m2 theo tinh thần Korean Chic với 370 triệu đồng

Căn hộ diện tích 65 m2 với hai phòng ngủ tại Hà Nội, được định hướng theo tinh thần Korean Chic - thiết kế tiết chế bố cục, tập trung vào màu sắc và vật liệu.

Bảng màu trung tính đóng vai trò nền chính, gồm các gam be, kem và gỗ sáng, kết hợp điểm nhấn xanh lá và cam đất để tạo chiều sâu thị giác. Cách phối màu này giúp không gian giữ được sự dịu dàng, có sức sống, tránh cảm giác đơn điệu hoặc quá trẻ trung.