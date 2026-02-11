Làm mới căn hộ 65 m2 theo tinh thần Korean Chic với 370 triệu đồng

Căn hộ diện tích 65 m2 với hai phòng ngủ tại Hà Nội, được định hướng theo tinh thần Korean Chic - thiết kế tiết chế bố cục, tập trung vào màu sắc và vật liệu.
Bảng màu trung tính đóng vai trò nền chính, gồm các gam be, kem và gỗ sáng, kết hợp điểm nhấn xanh lá và cam đất để tạo chiều sâu thị giác. Cách phối màu này giúp không gian giữ được sự dịu dàng, có sức sống, tránh cảm giác đơn điệu hoặc quá trẻ trung.
Tổng thể không gian hướng đến trải nghiệm sống dễ chịu, ưu tiên cảm giác thư giãn trong sử dụng hàng ngày. Chi phí thiết kế và thi công căn hộ khoảng 370 triệu đồng.
Điểm nhấn xuyên suốt của căn hộ nằm ở hệ đường cong được xử lý có chủ ý. Trần nhà và các mảng chuyển tiếp giữa bếp, bàn ăn và phòng khách được bo cong liên tục, tạo nhịp điệu mềm mại cho không gian sinh hoạt chung.
Giải pháp này vừa phân tách công năng vừa duy trì sự liên kết, giúp tổng thể căn hộ trở nên liền mạch. Các đường cong cũng góp phần trung hòa những góc vuông của căn hộ chung cư, giảm cảm giác khô cứng trong sinh hoạt hàng ngày.
Kiến trúc sư không thay đổi kết cấu thô của căn hộ, tập trung xử lý bề mặt và tổ chức lại hình khối. Trần nhà và các mảng tường chuyển tiếp được bổ sung hệ thạch cao bo cong, kết hợp điều chỉnh ánh sáng để thay đổi cảm nhận không gian mà không cần đập phá. Cách làm này giúp gia chủ kiểm soát chi phí, rút ngắn thời gian thi công và hạn chế tác động đến kết cấu.
Vật liệu của căn hộ được chọn theo tiêu chí sáng, ấm và phù hợp sử dụng lâu dài. Lớp sơn hiệu ứng và các bề mặt lì tạo chiều sâu nhẹ cho không gian căn hộ. Gỗ sáng màu xuất hiện ở hệ tủ, bàn và kệ, mang lại cảm giác ấm áp đặc trưng của phong cách Hàn Quốc.
Khu vực phòng khách với sofa cong làm điểm nhấn. Mảng tường phía sau xử lý bo góc và sơn hiệu ứng. Bàn trà dáng tròn màu cam đất đặt trên thảm màu trung tính giúp phân định khu tiếp khách.
Hệ tủ bếp kết hợp gỗ sáng và cánh sơn xanh lá, gạch ốp họa tiết giúp khu bếp có cá tính riêng.
Khu bếp và bàn ăn được bố trí liền mạch, phân tách bằng ranh giới vật liệu thay vì vách ngăn. Trần thạch cao uốn cong tạo nhịp chuyển tiếp giữa các khu chức năng.
Khu sảnh vào nhà được xử lý như một điểm chuyển tiếp, với gương bo cong viền xanh đặt trên bệ gỗ liền khối. Hệ tủ lưu trữ được bo góc mềm, tích hợp hộc trang trí và đèn hắt, giúp mảng tường có chiều sâu.
Phòng ngủ được tổ chức gọn gàng với giường bọc nỉ. Góc làm việc được bố trí liền kề giường ngủ, sử dụng bàn và tủ treo bằng gỗ sáng màu để giữ tổng thể gọn gàng.
Phòng ngủ còn lại nổi bật với hệ tủ tích hợp bàn phụ và đôn ngồi thấp đặt sát giường đóng vai trò bề mặt sử dụng linh hoạt, phù hợp cho đọc sách hoặc làm việc.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: NHÀ ANN