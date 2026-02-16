Làm mới ảnh kỷ niệm bằng công nghệ

Những bức ảnh cũ được phục dựng, làm mới bối cảnh nhờ tận dụng AI rồi lưu lại dưới dạng file, giúp gia đình "sống lại" những khoảnh khắc kỷ niệm trong những ngày sum họp cuối năm.

Album gia đình hay những bức ảnh Tết cách đây 10-20 năm, màu đã phai, chi tiết mờ dần theo thời gian, thường được các gia đình lấy ra xem lại dịp cuối năm. Thay vì chỉ xem, nhiều gia đình chọn làm rõ, cân chỉnh và lưu trữ lại những tấm ảnh này dưới định dạng số.

Sự thay đổi đến từ các tính năng chỉnh sửa tích hợp trên smartphone. Trên một số dòng điện thoại Samsung Galaxy, người dùng có thể sử dụng trợ lý AI Gemini để hỗ trợ phục hồi ảnh. Công cụ này cho phép làm rõ gương mặt, cân chỉnh ánh sáng, cải thiện màu sắc hoặc gợi ý chỉnh sửa phù hợp bối cảnh.

Ảnh cũ được AI làm mới bối cảnh. Ảnh: Samsung

Thay vì can thiệp vào bố cục, nhiều người dùng chỉ điều chỉnh ở mức vừa phải như giữ nguyên khung hình và biểu cảm, tăng độ nét để ảnh dễ xem hơn, thêm sắc độ ấm phù hợp không khí Tết. Quá trình thao tác diễn ra trực tiếp trên điện thoại, không cần phần mềm chuyên sâu.

Việc cùng nhau xem lại và chỉnh sửa ảnh cũ trở thành một hoạt động gia đình. Người trẻ hướng dẫn ông bà, cha mẹ cách sử dụng công cụ AI. Người lớn kể lại câu chuyện phía sau từng bức ảnh. Công nghệ đóng vai trò trung gian, hỗ trợ quá trình lưu giữ ký ức.

Với các mẫu như Samsung Galaxy S25 Ultra, màn hình lớn và độ phân giải cao giúp việc xem lại ảnh chi tiết hơn khi cả gia đình cùng theo dõi. Gemini được tích hợp cho phép chỉnh sửa trực tiếp, gợi ý cải thiện độ nét hoặc màu sắc theo ngữ cảnh.

Theo đại diện Samsung, Tết không chỉ là dịp tạo thêm hình ảnh mới, mà còn là thời điểm nhìn lại những khoảnh khắc đã qua. Khi công nghệ được sử dụng ở mức vừa đủ, việc làm mới ảnh cũ trở thành một cách nhẹ nhàng để các thế hệ cùng chạm vào ký ức chung.

Linh Lam