Làm mẹ ở tuổi 27 từ trứng duy nhất còn lại

TP HCMChỉ còn một trứng và tiên lượng rất thấp, người phụ nữ 27 tuổi may mắn đậu thai, sinh con khỏe mạnh nhờ can thiệp hỗ trợ sinh sản.

Ngày 20/12, BS.CK1 Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện quốc tế City, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán giảm dự trữ buồng trứng nặng, chỉ số AMH là 0,1 - mức rất thấp, tiên lượng đáp ứng điều trị hạn chế. Sau kích thích buồng trứng, bác sĩ chỉ ghi nhận một nang noãn trưởng thành. Trước khả năng thành công rất thấp, kíp điều trị quyết định thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhằm giữ lại cơ hội cho người bệnh.

Kết quả, bệnh nhân đậu thai và sinh con khỏe mạnh - trường hợp hiếm gặp với người chỉ còn một trứng và suy giảm dự trữ buồng trứng nghiêm trọng. Trước đó, chị đã trải qua nhiều năm điều trị hiếm muộn nhiều nơi.

Theo bác sĩ Sương, mỗi ca hiếm muộn có đặc điểm khác nhau, cần được đánh giá và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa. Có những hành trình phải đi rất chậm, trải qua nhiều lần chưa đạt kết quả như mong đợi. Khi y học vẫn cho phép can thiệp, bác sĩ sẽ cân nhắc những phương án phù hợp nhất cho từng người bệnh.

Bác sĩ chụp hình lưu niệm cùng mẹ con bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TS.BS Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc y khoa kiêm Trưởng khoa Phụ Sản, cho biết với những ca hiếm muộn khó, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở quá trình theo dõi liên tục và xử trí kịp thời. Việc đồng hành đến khi em bé chào đời an toàn, được chăm sóc chuyên sâu ngay từ những giờ đầu sau sinh cũng đóng vai trò quan trọng.

Suy buồng trứng sớm là nguyên nhân quan trọng gây vô sinh ở phụ nữ, trước đây thường gặp ở nhóm 40-50 tuổi nhưng hiện ngày càng được ghi nhận ở phụ nữ trẻ hơn, thậm chí ngoài 20 tuổi, chưa rõ nguyên nhân. Trên thế giới, khoảng 9-24% phụ nữ cần hỗ trợ sinh sản bị suy giảm dự trữ buồng trứng. Việt Nam chưa có thống kê cụ thể, song các cơ sở y tế ghi nhận số ca đến khám gia tăng trong những năm gần đây.

Hiện chưa có phương pháp phục hồi hoàn toàn chức năng buồng trứng. Tình trạng này có thể liên quan đến yếu tố gene, quá trình thoái hóa tự nhiên, bệnh lý phụ khoa và lối sống không lành mạnh như hút thuốc, uống nhiều rượu bia, căng thẳng kéo dài, thức khuya hoặc giảm cân quá mức.

Lê Phương