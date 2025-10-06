Làm kiệu lá hình rồng đón Trung thu ở ngoại thành Hà Nội

Kiệu được làm hoàn toàn từ cây, hoa và quả. Để tạo hình rồng, người dân đào những củ chuối to làm khuôn.

Bà Trần Thị Oanh, Bí thư Chi bộ thôn Đồi Hai, cho biết dù không tham gia thi nhưng thôn vẫn chung tay làm kiệu để thế hệ trẻ hiểu, học và giữ gìn nét đẹp truyền thống của làng.