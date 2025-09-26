Lam Hà SG hợp tác phân phối sản phẩm bình sữa Hàn Quốc

Sự hợp tác giữa Lam Hà SG và Tập đoàn Yuhan-Kimberly giúp đưa sản phẩm quốc tế đến gần hơn với gia đình Việt và mở rộng thị trường cho cả hai bên.

Công ty Lam Hà SG vừa ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Yuhan-Kimberly vào ngày 16/9, tại Hàn Quốc. Doanh nghiệp trở thành đơn vị phân phối sản phẩm Greenfinger Bebegrow độc quyền tại Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035.

Theo đại diện hai bên, sự kiện này không chỉ là dịp để Tập đoàn Yuhan-Kimberly ghi nhận những nỗ lực và đóng góp nổi bật từ đối tác đại lý, mà còn khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt với Lam Hà SG. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để các gia đình Việt tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm chất lượng quốc tế, trong đó có thương hiệu bình sữa Greenfinger Bebegrow - sản phẩm đang được nhiều ba mẹ tin dùng.

"Chúng tôi tin tưởng sự đồng hành của Lam Hà SG và Yuhan Kimberly sẽ là nền tảng vững chắc giúp Greenfinger Bebegrow mở rộng hơn nữa tại Việt Nam. Sự kiện ký kết này không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc mang đến cho trẻ em Việt những sản phẩm an toàn, chất lượng quốc tế", đại diện Tập đoàn Yuhan Kimberly cho biết.

Đại diện hai bên ký kết hợp tác tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Lam Hà SG

Trong nhiều năm qua, Greenfinger Bebegrow luôn theo đuổi triết lý "an toàn tuyệt đối cho bé - tin cậy cho mẹ". Các sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, sản xuất trên dây chuyền hiện đại với quy chuẩn nghiêm ngặt từ Hàn Quốc, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chất lượng và độ an toàn cho trẻ nhỏ.

Bình sữa Greenfinger Bebegrow được xem như điểm nhấn mới trong thị trường đồ dùng cho trẻ nhỏ. Sản phẩm được thiết kế từ hai loại chất liệu: PPSU y tế cao cấp, không chứa BPA, chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn cho bé; và PA chiết xuất từ hạt thầu dầu - nguồn nguyên liệu sinh học thân thiện với môi trường. Núm ti mềm mại, mô phỏng gần giống ti mẹ, giúp bé dễ làm quen và hợp tác khi bú bình. Hệ thống van khí thông minh còn góp phần hạn chế tình trạng đầy hơi, sặc sữa, mang lại trải nghiệm bú thoải mái hơn cho trẻ.

Sản phẩm bình sữa 280 ml của Greenfinger Bebegrow. Ảnh: Greenfinger Bebegrow

Thông qua hợp tác với Lam Hà SG - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hàng mẹ và bé, Tập đoàn Yuhan-Kimberly cam kết xây dựng hệ thống phân phối thương hiệu Greenfinger Bebegrow rộng khắp, đảm bảo đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Việt nhanh chóng và thuận tiện.

Không dừng lại ở việc phân phối sản phẩm, tập đoàn Hàn Quốc còn đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với sự an tâm và tin tưởng của các bậc cha mẹ. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ triển khai thêm nhiều chương trình đồng hành cùng mẹ Việt, từ tư vấn chăm sóc trẻ sơ sinh đến các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về sản phẩm an toàn cho trẻ.

Công ty Lam Hà SG - doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phân phối sản phẩm mẹ và bé, được thành lập năm 2015 tại TP HCM. Với mạng lưới phân phối rộng khắp, đơn vị hợp tác cùng nhiều thương hiệu quốc tế, mang đến cho thị trường Việt Nam các sản phẩm an toàn, chất lượng.

Ra mắt vào năm 1970, Yuhan Kimberly là một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân và gia đình. Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Huggies, White, Good Feel, Kleenex, Popee, và Greenfinger Bebegrow.

(Nguồn: Lam Hà SG)