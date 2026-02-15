Làm giàu từ chuối 'bàn tay Phật' cúng Tết

Đồng NaiTừ giống chuối lạ, ông Trương Hoàn Thiện, 40 tuổi, trồng thử nghiệm rồi mở rộng quy mô, mùa Tết năm nay thu gần 400 triệu đồng nhờ chuối "bàn tay Phật".

Những ngày cận Tết, hơn 1,5 ha chuối dưới chân núi đá ở ấp Tân Yên, xã Gia Kiệm (Đồng Nai) của ông Thiện tất bật thu hoạch để kịp giao hàng ra Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Đây là chuối "bàn tay Phật" - loại chuối có hình dáng lạ, được nhiều gia đình chọn mua chưng Tết.

Với giá bán 80.000-100.000 đồng mỗi kg, chủ vườn ước tính doanh thu dịp Tết năm nay đạt gần 400 triệu đồng. Theo ông, so với chuối sứ hay chuối cấy mô, giống chuối này cho giá trị cao hơn. "Tôi đang mở rộng diện tích và hỗ trợ giống để bà con cùng trồng", ông nói.

Ông Thiện bên vườn chuối "bàn tay phật" của mình. Ảnh: Phước Tuấn

Trước khi gắn bó với nông nghiệp, ông Thiện từng kinh doanh vật liệu xây dựng, sau đó chuyển sang trồng dưa lưới, rau củ hữu cơ. Cách đây hai năm, trong một chuyến tham quan mô hình nông nghiệp mới, ông biết đến giống chuối "bàn tay Phật" được du nhập từ nước ngoài và quyết định mua về trồng thử.

Sau một năm thử nghiệm với diện tích nhỏ, nhận thấy cây sinh trưởng tốt, đầu ra ổn định, ông mở rộng sản xuất để phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026. "Khi đó Đồng Nai chủ yếu trồng chuối sứ, chuối cấy mô, tôi chọn hướng khác và may mắn giống này hợp thổ nhưỡng, thị trường", ông chia sẻ. Mùa Tết năm nay, vườn chuối của ông cho sản lượng khoảng 4 tấn.

Giai đoạn đầu, việc trồng chuối "bàn tay Phật" gặp không ít khó khăn khi cây hao hụt, buồng và trái không đồng đều, nhất là vào mùa mưa do nấm, sâu bệnh. Ông Thiện phải tự tìm hiểu kỹ thuật trên mạng, học hỏi kinh nghiệm từ những người trồng chuối lâu năm để khắc phục. "Càng về sau, buồng chuối ra đều, mẫu mã đẹp hơn", ông nói.

Chuối bàn tay Phật sau khi thu hoạch, chuẩn bị bán cho thương lái. Ảnh: Phước Tuấn

Theo chủ vườn, kỹ thuật trồng loại chuối này không khác nhiều so với chuối thông thường, thời gian từ trồng đến thu hoạch khoảng 12-13 tháng, năng suất đạt khoảng 30 tấn mỗi ha. Mỗi nải nặng trung bình 2-4 kg.

Do chủ yếu phục vụ nhu cầu chưng cúng, chuối "bàn tay Phật" đòi hỏi chăm sóc kỹ lưỡng để trái có màu sắc, hình dáng đẹp. Khi chín, chuối có thịt dẻo, ngọt, mùi thơm đặc trưng và vẫn có thể dùng như trái cây thông thường.

Khác với nhiều loại chuối chỉ thu hoạch một đợt, vườn chuối của ông Thiện được xử lý cho chín cuốn chiếu, phục vụ hai thời điểm chính là Rằm và cuối tháng. Ngoài chuối thương phẩm, mỗi năm ông còn bán ra thị trường hàng trăm cây giống với giá 200.000-250.000 đồng mỗi cây.

Chuối "bàn tay Phật" khi chín dẻo, ngọt, mùi thơm đặc trưng và có thể dùng như trái cây thông thường. Ảnh: Phước Tuấn

Theo hướng phát triển bền vững, ông Thiện chọn mô hình chăm sóc hữu cơ, không sử dụng phân bón hay thuốc hóa học. Cỏ trong vườn được cắt thủ công, phủ lại mặt đất để tự phân hủy, tạo mùn.

"Đất được cải tạo bằng phân hữu cơ, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để ủ làm phân", ông nói và cho biết hiện sản phẩm chuối "bàn tay Phật" đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Đồng Nai, thường xuyên được chọn trưng bày tại các hội chợ nông sản trong khu vực.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng, cho biết chuối "bàn tay Phật" là giống cây trồng mới, được du nhập từ nước ngoài. "Sở sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ nông dân liên kết với doanh nghiệp, từng bước mở rộng vùng trồng", ông nói.

Phước Tuấn