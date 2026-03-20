Làm giàu nhờ nghề mặc cả giá ôtô

MỹTomi Mikula kiếm 200.000 USD mỗi tháng nhờ dịch vụ đàm phán giá ôtô, giúp người mua tránh được các bẫy phụ phí từ đại lý.

Trong bối cảnh giá ôtô ngày càng cao, Tomi Mikula, 33 tuổi, ở bang North Carolina đã biến 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các đại lý xe thành một dịch vụ đẻ ra tiền: mặc cả giá ôtô. Với phí 1.000 USD cho mỗi lần thương thảo thành công, Mikula sử dụng chính ngôn ngữ nhà nghề và sự am hiểu của mình để phản bác các nhân viên bán hàng lão luyện, để lấy được giá tốt nhất.

Từ văn phòng ở Charlotte, Mikula không bắt đầu ngày làm việc bằng cách đến các showroom (đại lý). Theo anh, việc khách hàng dành hàng giờ tại đại lý là một sai lầm. "Người mua ở quá lâu tại phòng trưng bày thường rơi vào bẫy tâm lý 'chi phí chìm'. Họ cảm thấy đã tốn quá nhiều công sức nên không muốn ra về tay không", Mikula phân tích.

Tomi Mikula, 33 tuổi, ở North Carolina, hiện hành nghề mặc cả giá ôtô. Ảnh: Angela Owens/WSJ

Mikula không bao giờ đi xem xe trực tiếp. Anh đàm phán hoàn toàn qua điện thoại. Cách này giúp anh giữ được sự tỉnh táo để tập trung vào các con số, không bị phân tâm bởi không gian trưng bày hào nhoáng. Mỗi khi nhân viên bán hàng dùng chiêu giục đến xem trực tiếp, Mikula luôn trả lời: "Tôi lái thử rồi và muốn mua ngay hôm nay. Việc duy nhất chúng ta cần làm là chốt giá".

Một trong những chiến lược cốt lõi của Mikula là xoáy sâu vào giá "lăn bánh", bao gồm toàn bộ thuế, phí đăng ký và phụ phí. Anh cảnh báo khách hàng không sa đà vào các cuộc tranh luận về số tiền trả góp hàng tháng - thủ thuật đại lý thường dùng để che giấu chi phí thực của xe.

Dữ liệu cho thấy cuối năm 2025, 20% số người mua ôtô tại Mỹ phải trả góp từ 1.000 USD mỗi tháng, mức cao kỷ lục. Do đó, Mikula tập trung bóc tách các khoản "bia kèm lạc" như gia hạn bảo hành, bảo vệ lốp hay bảo hiểm khoảng cách (GAP) - những thứ thường đẩy giá trị cuối cùng của xe tăng thêm 30%.

Để ép giảm giá sâu, Mikula thường tạo ra cuộc đua giữa các đại lý. Anh liên hệ cùng lúc nhiều nơi cho một mẫu xe. Việc để các cửa hàng đối đầu trực tiếp buộc họ phải tự cắt giảm lợi nhuận để giành khách, thay vì chỉ đưa ra mức chiết khấu tiêu chuẩn.

Payam Amiri, một khách hàng của Mikula, từng mua được chiếc Mazda CX-50 với giá thấp hơn 4.000 USD so với niêm yết khi chỉ ra hàng chục chiếc tương tự đang nằm chờ ở bãi xe trong bán kính 80 km.

Thay vì đến các hãng xem xe, Tomi Mikula thường thu thập thông tin qua internet và đàm phán qua điện thoại. Ảnh: Angela Owens/WSJ

Tuy nhiên, công việc này cũng vấp phải sự thù địch. Nhiều đại lý nhớ giọng của Mikula và dập máy ngay lập tức. Để đối phó, đôi khi anh phải giả giọng địa phương hoặc dùng mã vùng điện thoại ảo để tiếp cận.

Đổi lại, sự căng thẳng mang về nguồn thu nhập lớn. Công ty Delivrd của anh đạt doanh thu khoảng 200.000 USD mỗi tháng. Đổi lại thu nhập này là một cuộc chạy đua bào mòn sức lực. Những ngày cao điểm cuối tháng, Mikula làm việc đến đuối sức trên các phiên phát trực tiếp (livestream), những bữa ăn thường nguội ngắt.

Dù vậy, Mikula thừa nhận không phải lúc nào anh cũng có thể tìm được mức giá gây sốc. Với những mẫu xe "hot", thành công đôi khi chỉ là mua đúng giá niêm yết mà không phải trả thêm tiền chênh lệch.

Minh Phương (Theo WSJ)