Long AnTrương Thế An, 30 tuổi cùng hai đồng phạm mua hóa chất để làm giả hàng trăm nghìn chai dầu gió mang thương hiệu uy tín của nước ngoài.

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố, bắt giam An (quê Tiền Giang) cùng Hoàng Văn Hưng (19 tuổi, quê Đồng Nai) về hành vi sản xuất hàng giả. Người thứ ba liên quan vụ án là một thiếu niên, được tại ngoại.

Nghị phạm Trương Thế An. Ảnh: Nam An

Hành vi của các nghi phạm lộ tẩy khi cảnh sát phát hiện trên một sàn thương mại điện tử có gian hàng "Mũm Shop – chuyên dầu gió" hoạt động với nhiều dấu hiệu bất thường.

Cuối tháng 9, hàng chục cảnh sát ập vào căn nhà thuê ở ấp Long Thanh, xã Long Trạch (Cần Đước) bắt quả tang An cùng 2 đồng phạm đang sang chiết hóa chất để làm giả một thương hiệu dầu gió lớn của nước ngoài.

Hơn hai tấn thùng giấy, vỏ chai cùng hóa chất được phát hiện tại căn nhà thuê. Ảnh: Nam An

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 2 tấn vỏ hộp, tem dán, màn co, nhiều thùng chứa hóa chất cùng hơn 100.000 vỏ chai dầu. Trong đó, hơn 20.000 chai đã dán tem, hơn 10.000 chai đã bơm chất lỏng nhưng chưa kịp dán nhãn.

An khai đã xem công thức pha chế trên mạng, sau đó tự mua hóa chất cùng hương liệu ở chợ về phối trộn.

Ngoài tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử khi mở gian hàng "Mũm Shop – chuyên dầu gió", nhóm này cho biết còn bán cho nhiều người khác với số lượng lớn. Cảnh sát ước tính ban đầu với giá bán mỗi chai vài chục nghìn đồng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Nam An