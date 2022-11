Làm giả hàng nghìn giấy phép lái xe

Phú ThọPhạm Văn Vượng cùng 4 người nhận làm giả giấy phép lái xe máy giá 1,3 triệu đồng, ôtô từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Vượng (28 tuổi), Hoàng Văn Đằng (27 tuổi), Tống Xuân Duy (19 tuổi) và Cao Thị Hiền (19 tuổi) cùng trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hồ sơ bằng lái xe do nhóm của Vượng làm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ tháng 6 đến 10/2022, Vượng tạo ra khoảng 20 trang Fanpage trên Facebook, thường lấy phần đầu tên là: "Trung Tâm Đào Tạo và Sát Hạch Lái Xe..." đăng quảng cáo nhận cấp/đổi giấy phép lái xe nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu.

Vượng rủ Duy, Hiền, Đằng đến ở và làm cùng; giao theo dõi và mời chào, chốt đơn. Giá một bộ giấy phép lái xe môtô là 1,3 triệu đồng, ôtô từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng.

Ngày 6/10, đường dây bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Các nghi can khai đã bán hàng trăm bộ hồ sơ và giấy phép lái xe giả. Nhưng Công an tỉnh Phú Thọ nghi các bị can đã lừa nạn nhân trên 20 tỉnh, thành và bán khoảng 1.000 giấy phép lái xe.

Việt An