Làm giả giấy uỷ quyền, lừa hơn 10 tỷ đồng

Tây NinhPhạm Văn Học, 41 tuổi, làm giả giấy uỷ quyền của chủ đất, bán cho nhiều người lấy hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 31/7, Học bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Học tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo cơ quan điều tra, Học đã làm giả Hợp đồng ủy quyền của chủ nhiều khu đất ở huyện Dương Minh Châu, đứng ra bán 7 thửa đất cho nhiều người. Trong đó, 3 khách hàng ngụ Bình Dương đã chuyển hơn 10 tỷ đồng cho Học. Tuy nhiên, đến thời điểm hẹn sang tên đất thì họ không thể tìm được Học, nên tố cáo với công an.

Cuối tháng 9/2023, xác định Học có dấu hiệu lừa đảo, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can nhưng người này đã bỏ trốn. Hôm qua, tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Học đang lẩn trốn tại nhà trọ ở quận Bình Thạnh, TP HCM, nên bắt giữ.

Cảnh sát tình nghi Học thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều người khác, kêu gọi các nạn nhân đến Công an tỉnh Tây Ninh trình báo, hoặc liên hệ điều tra viên Phan Thanh Phong để phối hợp điều tra.

Tuyết Nhung - Nhật Vy