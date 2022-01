Làm giả ảnh chuyển tiền qua ngân hàng

Nghệ AnĐào Thị Duyên, 35 tuổi, bị cáo buộc làm giả hình ảnh chụp màn hình lệnh chuyển tiền qua Internet Banking để chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng.

Duyên, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh bị khởi tố bị can, tạm giam về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Công an Nghệ An cho biết, ngày 6/1.

Theo hồ sơ, năm 2021 Duyên tham gia chơi 23 nhóm phường góp tiền do Võ Thị Thu Hiền, trú Nghệ An làm chủ. Theo thể lệ tự đề ra, trước khi đấu để nhận tiền, người chơi phải nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng cho chủ phường thông qua ứng dụng Internet Banking. Các thành viên sau khi chuyển khoản nộp tiền thì chụp lại ảnh màn hình giao dịch chuyển khoản, gửi vào nhóm phường để chủ phường biết.

Duyên biết Hiền làm chủ nhiều phường nên lượng giao dịch tiền hàng ngày qua ngân hàng lớn, khó kiểm soát. Do đó, Duyên làm giả hình ảnh chuyển tiền từ Internet Banking. Duyên gửi hình ảnh giả đã chuyển tiền cho Hiền vào nhóm phường khiến nhiều người nghĩ đã nộp tiền đầy đủ hàng tháng.

Đào Thị Duyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an

Đến lượt Duyên nhận tiền, chị Hiền chuyển đầy đủ. Tới tháng 9/2021, chị Hiền mới phát hiện bất thường trong tài khoản ngân hàng nên kiểm tra mới biết Duyên chưa hề chuyển tiền.

Nhà chức trách xác định với thủ đoạn trên, Duyên đã chiếm đoạt tổng cộng 2,5 tỷ đồng.

Hải Bình