Làm gì ở tuổi 20 để tương lai không hối hận

Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, có truyền thống đánh bắt cá, bố mẹ đã hơn 50 tuổi. Tôi rất may mắn khi được bố đầu tư học tập cho đến tận giờ.

Tôi 20 tuổi, sinh viên năm hai, theo học tại một trường đại học tại TP HCM. Do học lực chỉ nằm ở mức khá nên tôi không vào được các trường top, học phí vì vậy không thấp.

Tôi là cô gái hướng nội, từ nhỏ đã không có bạn bè, nếu có cũng chỉ mức xã giao bình thường. Khi vào Sài Gòn học tập và sinh sống, tôi luôn tự làm mọi việc không có bạn bè, gia đình bên cạnh. Do tính cách và lại được bố mẹ che chở nên tôi không có động lực gì để học tập. Tôi vô tình tạo ra những thói quen xấu cho bản thân như hay trì hoãn, lười biếng, ngại giao tiếp, đặc biệt do chậm hiểu và trí nhớ kém nên tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi. Nhiều lúc cũng tự an ủi với bản thân rằng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cuộc sống sau này không khó khăn và mình sẽ không giới hạn sự lựa chọn, thế nhưng chỉ nỗ lực vài tuần là mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu.

Tôi muốn du học bên Trung Quốc, được đi du lịch nhiều nơi. Học trái ngành cộng thêm khả năng ngoại ngữ thấp nên tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu để có thể đưa bản thân ra khỏi vòng an toàn đó. Tôi rất muốn nỗ lực, muốn ngồi hàng tiếng đồng hồ để học tập, thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở từ muốn, nỗ lực ảo. Tôi không thể tiếp tục như vậy nữa vì biết khi tuổi trẻ qua đi thì có một số thứ sẽ vĩnh viễn ở lại quá khứ, thế nhưng không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào? Mong mọi người có thể giúp đỡ để tôi thay đổi cuộc sống.

Hiền

