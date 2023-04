Làm gì nếu nghi con bạn thuộc giới tính thứ ba?

Con trai khăng khăng đòi mặc váy hoặc con gái rất muốn cắt tóc ngắn khiến bạn nghi con thuộc giới tính thứ ba, nhưng không biết bắt đầu khám phá điều đó thế nào.

LGBTQ+ là các chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào) hoặc Questioning (đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân).

Dấu + thể hiện sự tồn tại đa dạng của các nhóm khác trong cộng đồng như: Non-binary (phi nhị nguyên giới), intersex (liên giới tính)... Nếu nghi con bạn thuộc cộng đồng LGBTQ+, hãy lưu ý những điều sau:

Đừng hỏi con

Kristin Russo, một người ủng hộ LGBTQ+ và là đồng sáng lập tổ chức Everyone Is Gay & My Kid Is Gay, cho biết nên chống lại sự thôi thúc hỏi thẳng con mình. "Chúng tôi điều hướng mối quan hệ của chính mình với tình dục và bản dạng giới theo một tốc độ cụ thể. Không phải lúc nào cũng có thể quan sát được từ bên ngoài", cô nói.

Khi còn nhỏ, mẹ của Russo nhiều lần hỏi con có phải người đồng tính không, khiến cô vô cùng bối rối. Russo tự hỏi bản thân đã hành động thế nào khiến mẹ nghĩ cô kỳ quặc. "Tôi cũng đã nói chuyện với rất nhiều bạn trẻ bị cha mẹ hỏi khi chưa sẵn sàng công khai. Vì vậy, họ nói dối theo bản năng", Russo nói. Sau đó, những đứa trẻ phải chịu gánh nặng gấp đôi khi nói cho cha mẹ biết sự thật về xu hướng tính dục của mình vì trước đó đã phủ nhận.

Tất nhiên, Russo cũng đồng ý cón những ngoại lệ với quy tắc không hỏi giới tính của con. Vì cô cho rằng có những cha mẹ hiểu con cần một cú hích nhỏ để định hướng. "Nhưng thông thường, bạn muốn con nói khi chúng sẵn sàng", cô nhận định.

Ảnh minh họa: Fatherly

Nói rõ bạn ủng hộ LGBTQ+

Dù bạn có nghi ngờ con mình là một phần của cộng đồng LGBTQ+ hay không, hãy nói rõ rằng gia đình chấp nhận mọi giới tính. Bạn sẽ yêu thương và chấp nhận con mình nếu chúng là đồng tính nam hoặc chuyển giới. Không phải lúc nào bạn cũng có thể đoán được liệu con mình có đồng tính hay không.

Có nhiều cách thể hiện quan điểm này một cách tinh tế, chẳng hạn mua sách thiếu nhi có nhân vật LGBTQ+. "Bạn cũng có thể chọn chương trình truyền hình và phim có các nhân vật đồng tính và chuyển giới", Russo gợi ý.

Cha mẹ có thể bình luận về các sự kiện trong tin tức ảnh hưởng đến cộng đồng LGBTQ+, chẳng hạn như bạn vui mừng thế nào khi luật ủng hộ LGBT được thông qua.

Đưa con bạn đến các sự kiện dành cho cộng đồng giới tính thứ ba. Trở thành đồng minh để dạy cho con giá trị của sự chấp nhận, dù trẻ có phải một phần của cộng đồng LGBT hay không.

Hỗ trợ con tự thể hiện

Russo cho biết, rất khó để mọi người tìm ra phong cách độc đáo của họ và điều gì khiến họ cảm thấy thoải mái với làn da của chính mình. Nếu con bạn biết cách chúng muốn thể hiện bản thân, hãy ăn mừng điều đó. Cho dù con bạn muốn cắt tóc ngắn hay chỉ muốn mặc váy, hãy ủng hộ, bất kể giới tính khi sinh ra.

Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ em cũng có thể thể hiện bản thân theo cách chúng muốn bên ngoài. Tùy thuộc vào cộng đồng hoặc trường học như thế nào. "Nếu đúng như vậy, hãy nói chuyện với con bạn về những rủi ro, nhưng đừng ngăn cản sự thể hiện bản thân", Russo nói. Nếu họ quyết định hòa nhập với thế giới bên ngoài, hãy chào đón và khuyến khích họ trở thành bất cứ ai họ muốn.

Tự giáo dục bản thân

Thực hiện nghiên cứu của bạn về cộng đồng LGBTQ+ để có thể trở thành một đồng minh tốt, cho dù điều đó xảy ra với con bạn hay với người khác. Việc tự giáo dục bản thân lúc này là rất quan trọng để bạn có thể có một cuộc trò chuyện sáng suốt với con mình nếu chúng ngỏ lời với bạn.

Nếu con bạn công khai giới tính, đừng chỉ dựa vào chúng để biết thông tin của bạn về cộng đồng LGBTQ+. Điều này có thể tạo ra gánh nặng quá mức cho con bạn khi những gì bạn đang tìm kiếm có thể được tìm thấy trên Google. Russo đặc biệt khuyên bạn nên tìm hiểu qua các nhóm cộng đồng địa phương dành cho cha mẹ của những đứa trẻ đồng tính và chuyển giới.

Nhật Minh (Theo Fatherly)