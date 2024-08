Làm gì nếu có 3 ngày ở Singapore?

Ghé quầy hàng Pokemon đầu tiên bên ngoài Nhật Bản tại Jewel, đến phố Tàu hoặc tụ điểm CQ@Clarke Quay giải trí là những gợi ý dành cho du khách đến Singapore.

Tổng Cục Du lịch Singapore tại Việt Nam (STB) đưa ra gợi ý cho du khách Việt về lịch trình tham quan, vui chơi, ăn uống tại Singapore trong 3 ngày. Đây là các trải nghiệm, điểm đến mang tính biểu tượng nhằm giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa, đất nước, con người và lịch sử Singapore.

Ngày 1:

Buổi sáng, sau khi hạ cánh xuống sân bay Changi, du khách có thể ghé ngay khu ăn uống, vui chơi và mua sắm tại tổ hợp giải trí Jewel cạnh Nhà ga số 1. Nơi này được thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích và là điểm du lịch hấp dẫn đầu tiên tại Singapore mà du khách không nên bỏ lỡ.

Một trong những điểm nhất định phải đến check in tại Jewel là thác nước HSBC Rain Vortex, cao 40 m. Lấy cảm hứng từ những cơn mưa nhiệt đới, thác nước trong nhà cao nhất thế giới này có thể chiêm ngưỡng từ nhiều góc khác nhau. Nếu đến vào buổi tối, du khách không nên bở lỡ buổi trình diễn ánh sáng và âm nhạc Jewel! Light & Music Showcase, thời gian 19h30-23h30 mỗi ngày.

Pokémon Center Singapore là điểm bán đầu tiên bên ngoài Nhật Bản, cũng là điểm dừng chân lý tưởng dành cho người hâm mộ Pokémon. Tại đây, du khách có thể thu thập thú bông, video game, thẻ bài và những sản phẩm độc quyền chỉ có tại Singapore.

Bờ sông Singapore nhìn từ du thuyền về đêm. Ảnh: STB

Để hành trình khám phá Jewel Changi thêm trọn vẹn, hãy ghé qua Changi Experience Studio. Tour thực tế ảo này có nhiều trò chơi tương tác, trải nghiệm mô phỏng dành cho người đam mê hàng không vũ trụ và công nghệ.

Sau khi tham quan, du khách có thể ghé Bundt By The Backyard Bakers, cửa hàng nổi tiếng với những chiếc brownie chocolate đen "bất bại". Chi nhánh tại Jewel bày bán bánh con sò madeleine nổi tiếng, bánh chuối nướng và brookie (bánh quy kết hợp brownie) cùng nhiều loại nước giải khát.

Violet Oon là một lựa chọn dành cho du khách muốn nếm ẩm thực Peranakan. Bạn có thể gọi các đặc sản như cà ri bò khô, bún cay trộn khô laska, thịt cuộn ngũ vị bọc váng đậu.

Chiều tối, du khách đến Singapore River và tham gia trải nghiệm đi thuyền bumboat trên sông, ngắm nhìn các công trình kiến trúc biểu tượng của đất nước như khách khách sạn Marina Bay Sands, tượng Merlion phun nước. Vé du thuyền bán tại Clarke Quya Jetty Ticket Counter - quầy vé cách Clarke Quay MRT Station năm phút đi bộ.

Du khách có thể giành thời gian tại CQ@Clarke Quay, khu vui chơi ăn uống vừa được cải tạo 62 triệu SGD (47 triệu USD), mở lại từ 26/4. Tụ điểm vui chơi ven sông luôn náo nhiệt này chia thành 3 khu vực: The Riverfront, The Warehouses và The Circuit với khoảng 60 thương hiệu ẩm thực, mua sắm. Một số cửa hàng, quán bar STB gợi ý là cafe SG Hawker, nhà hàng Mexico Senor Taco, Swee Lee - không gian kết hợp giữa quầy bar, cà phê, cửa hàng mua sắm và khu vực biểu diễn nhạc sống.

Nếu đến Singapore trước ngày 7/9, du khách có thể tham gia không khí sôi động tại Singapore Night Festival 2024 lần thứ 15, bắt đầu khai mạc từ 23/8. Lễ hội có các tác phẩm trình diễn ánh sáng, các làng lễ hội (Festival Village) bày bán đa dạng món ăn và các hoạt động giải trí.

Ngày 2:

Cách ga MRT Kallang 3 phút đi bộ, Jalan Sultan Prawn Mee là lựa chọn hoàn hảo cho du khách muốn trải nghiệm bữa sáng như dân địa phương. Tiệm mì có tuổi đời 70 năm này đã lọt vào danh sách Michelin Bib Gourmand 2024. Tại đây, du khách có thể chọn các món nổi tiếng của cửa hàng như mì tôm Sultan (mì nước và mì trộn), mì sườn heo. Tiệm đông khách nhưng thời gian lên món nhanh, không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của thực khách.

Phố Tàu ở Singapore. Ảnh: STB

Lựa chọn bữa sáng khác dành cho du khách là Katong Laksa. Cha của chủ quán George Ng, Janggut, là người đã tạo nên danh tiếng cho món bún Katong laksa. Công thức này được truyền lại cho George nên hương vị vẫn được giữ nguyên như thời mới mở. Món ăn có nước dùng béo ngậy và cay.

Sau khi ăn sáng, điểm đến tiếp theo dành cho du khách là Gardens by the Bay nằm trên vịnh Marina. Khu vườn được ví như kiệt tác kiến trúc, được trao nhiều giải thưởng quốc tế và chia thành 3 khu vực: Bay South, Bay East và Bay Central.

Nếu tham quan Gardens by the Bay dịp này, du khách nên ghé triển lãm Impressions of Monet tại Flower Dome.

Tại Flower Dome, du khách sẽ nhận thấy vườn hoa quen thuộc bỗng hóa thành khu vườn rực rỡ trong bức họa nổi tiếng như trong tranh của Monet. Tám trong số mười loài hoa được trưng bày đến từ vườn ươm Latour-Marliac, Pháp. Điểm nhấn của triển lãm là tác phẩm sắp đặt mô phỏng ngôi nhà màu hồng của Monet tại Giverny, Pháp. Du khách có thể khám phá hai phòng, một căn bếp với những chiếc nồi đồng và phòng ăn gợi nhớ về nước Pháp những năm 1800, cùng với một góc phòng khách và phòng đọc sách của họa sĩ nổi tiếng này.

Vào buổi trưa, du khách có thể ghé Satay by the Bay, khu ẩm thực ngoài trời nằm cạnh sông, để thưởng thức những món ăn chuẩn vị Singapore như xiên que, hủ tiếu hải sản, cánh gà nướng. Quán chỉ cách các điểm tham quan nổi tiếng bên sông 10-15 phút đi bộ. Nếu muốn uống nước mát, bạn có thể ghé Jolly Bar gần đó.

Buổi chiều, du khách có thể ghé Singapore Flyer tại 30 Raffles Avenue ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 165 m. Vòng quay mang tính biểu tượng này cách ga MRT Promenade vài phút đi bộ. Một vòng quay khoảng 60 phút.

Nếu đã đến Singapore Flyer, du khách nên thử "du hành xuyên thời gian" tại Time Capsule. Điểm tham quan này sở hữu các màn hình công nghệ cao cùng những triển lãm tương tác sống động, từ Hòn Đảo Thần Thoại (Island of Myths) đầy mê hoặc đến Dòng Sông Thời Gian (River of Time) tái hiện lịch sử của Singapore trong vòng 700 năm qua. Con Đường Kính Vạn Hoa (Kaleidoscope Walk) và Không Gian Vô Tận (Infinity Space) là những nơi phù hợp cho du khách lưu lại những bức hình "sống ảo" đẹp.

Rời Singapore Flyer, du khách "thẳng tiến" đến Chùa răng Phật ở khu Phố Tàu. Đây là ngôi chùa linh thiêng bậc nhất tại đảo quốc với năm tầng chính và một tầng hầm. Chùa vừa là bảo tàng Phật giáo vừa là nơi thờ tự. Tầng 4 là nơi cất giữ Xá lợi Răng Phật - bảo vật quan trọng nhất của chùa. Xá lợi Răng Phật được đặt trong một bảo tháp khổng lồ làm từ vàng, chỉ nhà sư mới được vào, khiến không gian trưng bày thêm trang nghiêm, cổ kính.

Từng là nơi sinh sống của người Hoa nhập cư, phố Tàu ngày nay đã trở thành khu phố thời thượng, được du khách và dân bản địa yêu thích vì nét giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại.

Khu chợ đêm quy tụ nhiều gian hàng từ quần áo, quà lưu niệm đến hàng thủ công, công nghệ và được thắp sáng bởi đèn lồng. Khu chợ cũng có nhiều lựa chọn ẩm thực đường phố đa dạng, đặc biệt là quanh con đường Smith Street với món dim sum và vịt quay giòn.

Khu chợ sẽ dần vãn người lúc 20-21h nhưng vẫn có một số quầy đóng cửa muộn hơn, đặc biệt là những hàng quán bán đồ ăn vặt và nước giải khát.

Vào ban đêm, du khách có thể giải trí tại các quán bar Jgger & Pony, top 3 trong danh sách 50 quán bar tốt nhất châu Á 2024. Quán cũng được bình chọn là bar hàng đầu Singapore.

Ngày 3:

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, du khách ghé National Gallery (Phòng trưng bày quốc gia), nơi có bộ sưu tập lớn và giá trị nhất thế giới về nghệ thuật đương đại Singapore và Đông Nam Á từ thế kỷ XIX đến nay. Với diện tích lên tới 64.000 m2, đây là không gian triển lãm lớn nhất khu vực dành cho nghệ thuật đương đại. National Gallery còn là nơi tọa lạc của Keppel Centre for Art Education, trung tâm giáo dục nghệ thuật dành cho trẻ em 4-12 tuổi.

Quận Civic, khu vực trung tâm của Singapore và nằm gần sông. Ảnh: STB

Là địa danh trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, công viên Fort Canning từng có tên gọi Đồi Cấm. Theo thời gian, công viên rộng 18 ha này trở thành điểm tham quan phục vụ du khách, với các công trình di tích dành cho người đam mê lịch sử. Công viên hiện mở cửa tham quan tự do 24/24.

Vào trưa và chiều, du khách ghé New Bahru để tham gia workshop, ăn uống, mua sắm, vui chơi.

Mới mở cửa từ tháng 6, New Bahru được cải tạo từ ngôi trường trung học Nan Chiau, là điểm đến mua sắm mới. Các không gian như hội trường và lớp học xưa kia giờ đây đã "biến" thành những cửa hàng sầm uất, mang đến cho du khách một trải nghiệm mua sắm những thương hiệu địa phương độc đáo.

Với những du khách muốn "hô biến" phòng ngủ thành nơi trú ẩn ấm áp, bạn có thể ghé Sojao, cửa hàng bán ga cotton hữu cơ với bảng màu đa dạng. Crafune là cửa hàng bán đồ da, nơi du khách có thể tự tay tạo ra các sản phẩm bằng da hoặc mua các món đồ có sẵn mang dấu ấn cá nhân. Workshop ở đây đa dạng sản phẩm, từ ví đựng xu đến túi đeo chéo, phù hợp mua về làm quà tặng.

Sea Apple là nơi chuyên thời trang bền vững dành cho trẻ em 0-14 tuổi với các họa tiết độc quyền cùng đa dạng đầu sách thiếu nhi và gấu bông. Quầy sáng tạo của cửa hàng là nơi cho các bé tự trang trí trang phục của mình với các miếng patch và sticker vải.

Các địa điểm ẩm thực tại đây được ví như "chân ái" dành cho thực khách đam mê ăn uống. Bạn có thể ăn các món Trung Đông tại Artichoke hay món cơm dừa lừng danh Signature Ayam Goreng Berempah Nasi Lemak tại The Coconut Club.

Từ 5/8, sân bay Changi thử nghiệm quy trình nhập cảnh không cần hộ chiếu nhờ ứng dụng công nghệ sinh trắc học nhận diện khuôn mặt và mống mắt tại Nhà ga số 3. Quy trình mới sẽ được triển khai mở rộng đến toàn bộ nhà ga của sân bay vào tháng 9 và Marina Bay Cruise Centre Singapore (Cảng du thuyền Marina Bay) vào tháng 12, qua đó tối ưu trải nghiệm nhập cảnh cho cả cư dân Singapore và du khách.

Phương Anh