Chồng cho rằng đàn ông có thể tìm mới lạ còn phụ nữ thì không

Chồng tôi là công nhân viên chức, tôi kinh doanh buôn bán nhỏ ở nhà. Chúng tôi có nhà, có xe, ai nhìn vào cũng nghĩ đây là gia đình hạnh phúc. Chồng tôi biết chăm lo cho gia đình, con cái. Chúng tôi độc lập về tài chính. Tuy nhiên chúng tôi có khác biệt với nhau trong một số quan điểm sống. Chồng cho rằng đàn ông khác đàn bà, đàn ông có thể có quan hệ với bất cứ ai để thỏa mãn nhu cầu. Đàn ông có thể ra ngoài để tìm kiếm những cái mới lạ, miễn sao không phải bồ bịch lăng nhăng, không để lại hậu quả gì là được.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi phát hiện chồng nhắn tin qua lại với một cô gái và đương nhiên chuyện đó cũng xảy ra. Tôi nói chuyện với chồng, anh thừa nhận nhưng bảo không có gì, đàn ông ai chả thế. Hiện tại chúng tôi đang chiến tranh lạnh, chồng cho rằng mình không làm gì sai, tôi thì bảo nếu có quan điểm đó, tốt nhất đừng lập gia đình. Hiện tại tôi rối bời quá, mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả.

Mai Huyền