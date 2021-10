Làm gì khi đến sân bay và phát hiện đã trễ chuyến?

Đến sân bay sau cuộc gọi cuối cùng, quầy làm thủ tục đóng, bạn hãy chạy thật nhanh đến cổng lên máy bay.

Kat Kamalani, tiếp viên hàng không 31 tuổi sống tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ đã chia sẻ kinh nghiệm về việc hành khách cần làm gì khi đến sân bay muộn và phát hiện mình lỡ chuyến.

Điều đầu tiên bạn cần làm là đi luôn ra cổng chờ lên máy bay ngay cả khi bạn đã trễ vài phút, bỏ lỡ các cuộc gọi cuối cùng (last call) của hãng bay, hay quầy check in đã đóng vì hết giờ làm thủ tục của chuyến đó. Lý do mà Kat hướng dẫn hơn 745.000 người theo dõi trên Tiktok của mình làm điều này là chuyến bay đó có thể chậm trễ, chưa khởi hành đúng giờ. Và với may mắn này, bạn có thể có cơ hội được lên máy bay một lần nữa.

Làm gì khi trễ chuyến do đến sân bay muộn? Video: Tiktok/Katkamalani

Nhưng việc lên được hay không, phụ thuộc vào thái độ của hành khách và quyết định của nhân viên soát vé đứng ở cổng lên máy bay. Những nhân viên này lúc đó có thể đang sắp xếp để đưa những người ở chế độ chờ lên máy bay, khi biết máy bay còn thừa ghế. Những người trong danh sách chờ có thể là phi hành đoàn, nhân viên của hãng (họ đang không trong ca làm việc, và di chuyển vì việc riêng), hoặc các vị khách khác cũng đang lỡ chuyến bay giống bạn.

Và nếu bạn đủ tốt, có khả năng tạo thiện cảm, các nhân viên này sẽ cố gắng đưa bạn trở lại chuyến bay. Nếu không, cơ hội cao là bạn phải bắt chuyến tiếp theo. "Nếu bạn đến cổng chờ với thái độ giận giữ, phát điên... tôi cam đoan những nhân viên này sẽ đưa bạn lên chuyến bay tiếp theo. Họ thậm chí sẽ không bận tâm về việc bạn bị lỡ chuyến. Nhưng nếu bạn tốt bụng, dễ chịu và ngọt ngào, bạn sẽ được trao cơ hội", Kat nói.

Nhiều người đã để lại bình luận dưới video của Kat và cho rằng đây là một lời khuyên tốt. "Tôi từng làm như cô ấy nói, và tôi rất ngạc nhiên về số lần tôi được các nhân viên ở cổng soát vé cho lên máy bay. Họ rất tốt bụng", một người nói.

"Đó là sự thật, tôi cũng trải qua một lần như thế. Khi đó, cổng chờ lên máy bay đã đóng lại rồi, nhưng họ đã được phép mở lại cho tôi lên vì máy bay đang đợi phi công", người khác chia sẻ kinh nghiệm của chính họ.

Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng điều này có thể thành hiện thực nếu bạn đến sân bay với hành lí xách tay. Nếu bạn mang theo hành lí ký gửi, cồng kềnh, thì rất có khả năng bạn sẽ phải để những túi hành lí đó lại. Và do đó, lời khuyên tốt nhất vẫn là nên đến sân bay đúng giờ để không gặp rắc rối.

Anh Minh (Theo Express)

