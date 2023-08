Làm gì để tránh rủi ro khi mua sắm trực tuyến?

Chọn trang thương mại điện tử uy tín, tìm kiếm shop yêu thích, xem đánh giá của người mua... sẽ giúp người tiêu dùng hạn chế rủi ro khi mua sắm trực tuyến.

Những dịp khuyến mãi lớn như 9/9, 10/10, 11/11 và 12/12 trên các nền tảng mua sắm trực tuyến đã trở thành sự kiện được người tiêu dùng trông đợi bởi nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng có không ít người "dở khóc dở cười" khi mua phải sản phẩm kém chất lượng.

Mua sắm trực tuyến ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ảnh: Shopee

Chị Nguyễn Phương Anh (nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết có lần chị săn khuyến mãi một bộ chén dĩa có giá khá cao từ một sàn thương mại điện tử. Sau khi nhận hàng và phát hiện sản phẩm không như ý, lại bị vỡ do va đập trong quá trình vận chuyển, chị Phương Anh đã khiếu nại đến người bán và bộ phận chăm sóc khách hàng của sàn để yêu cầu được hoàn tiền.

Tương tự, nhiều người tiêu dùng khác cho biết họ cũng gặp phải một số rủi ro khi mua sắm trực tuyến, phổ biến như giao sai sản phẩm, nhận đơn hàng ảo, nhận phải sản phẩm lỗi hoặc hư hỏng trong quá trình giao nhận... Nhưng thường không rõ quy trình gửi khiếu nại, phần vì lo ngại phải thực hiện nhiều bước rườm rà nên đành "bấm bụng" cho qua.

Nghiêm trọng hơn là các trường hợp bị kẻ gian mạo danh các sàn thương mại điện tử thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hình thức là thông báo trúng thưởng, quà tặng hoặc voucher mua sắm miễn phí, mời chào ứng tuyển làm cộng tác viên bán hàng qua cuộc gọi và tin nhắn điện thoại, trang tin mạng xã hội, cũng như các ứng dụng trò chuyện trực tuyến.

Người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm trên trang đích "Cùng Shopee mua sắm an toàn". Ảnh: Shopee

Với mục tiêu tăng cường hướng dẫn người tiêu dùng cách thức mua sắm an toàn trên các nền tảng thương mại điện tử, góp phần giảm thiểu lo ngại về các rủi ro thường gặp phải, Shopee đã phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) giới thiệu sáng kiến bảo vệ người tiêu dùng mang tên "Cùng Shopee mua sắm an toàn", cho phép người tiêu dùng truy cập và tìm hiểu các hướng dẫn mua sắm an toàn thông qua trang đích Shopee mua sắm an toàn.

Với trang đích này, người dùng có thể an tâm mua sắm tại Shopee Mall với các sản phẩm chính hãng đến từ nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế. Khi mua hàng tại nền tảng, người dùng có thể mua trực tiếp từ các thương hiệu hoặc cửa hàng chính thức được ủy quyền trên Shopee và hưởng quyền lợi riêng, như hàng chính hãng, trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày và miễn phí vận chuyển.

Người tiêu dùng cũng có thể chọn mua sắm từ các Shop yêu thích và Shop yêu thích+ - những nhà bán hàng có lượt đánh giá cao từ người dùng, cùng dịch vụ khách hàng xuất sắc, khả năng xử lý đơn hàng hiệu quả để tăng độ tin cậy.

Shopee cũng áp dụng loạt chính sách hậu mãi, dịch vụ khách hàng riêng biệt nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tốt hơn khi mua sắm trên nền tảng như chính sách đảm bảo và quy trình trả hàng hoàn tiền đơn giản, nhanh chóng. Sàn này cũng vừa áp dụng chương trình đồng kiểm cho phép người mua kiểm hàng ngay tại thời điểm nhận hàng từ đơn vị vận chuyển được áp dụng từ tháng 5 vừa qua.

