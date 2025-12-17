Lâm Đồng thu hồi hơn 1.400 ha đất tại dự án Sài Gòn Đại Ninh

Hơn 1.400 ha đất đã giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị thu hồi do chậm triển khai khu đô thị trong nhiều năm.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đã giao cho Công ty cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh để làm khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Khu đất có diện tích thực tế gần 1.435 ha, tăng hơn 6 ha so với hồ sơ pháp lý do được tính toán lại. Tỉnh cũng thu hồi quyết định cho phép công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng khu đất để thực hiện khu đô thị trên.

Lý do thu hồi là chủ đầu tư vi phạm quy định Luật Đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng dù đã được gia hạn 24 tháng. Trong 45 ngày, Công ty Sài Gòn Đại Ninh có trách nhiệm tự xử lý tài sản trên đất (nếu có).

Hiện trạng cụm công trình nhà nghỉ dưỡng đã xuống cấp tại khu đô thị Đại Ninh. Ảnh: Trường Hà

Khu đô thị Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cũ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Sài Gòn Đại Ninh vào năm 2010. Doanh nghiệp do bà Phan Thị Hoa thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

Dự án có quy mô gần 3.600 ha, trong đó hơn 1.000 ha rừng thuê thuộc địa bàn 4 xã của huyện Đức Trọng cũ (nay thuộc ba xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine). Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 25.000 tỷ đồng. Sau 8 năm, doanh nghiệp không có năng lực tài chính để triển khai dự án, nhiều sai phạm nên bị Thanh tra Chính phủ kết luận thu hồi đất, chấm dứt hoạt động vào tháng 6/2020.

Qua quen hệ quen biết với bà Phan Thị Hoa, ông Nguyễn Cao Trí - một đại gia bất động sản tại TP HCM - đã thỏa thuận mua lại dự án trên. Theo bản án của TAND Hà Nội công bố ngày 20/1, ông Trí đã hối lộ để xin được sửa kết luận Thanh tra, giãn tiến độ dự án trái pháp luật. Sau đó, ông bán dự án cho Công ty Thiên Vương của Tập đoàn Novaland, được thanh toán 2.700 tỷ đồng.

Liên quan dự án này, nhiều lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng cũ đã bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Nhận hối lộ. Ông Trí bị tòa phạt 3 năm tù và phải trả lại hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến nay, khu đô thị Đại Ninh mới chỉ có một số công trình tạm được xây dựng, nhưng xuống cấp, hư hỏng, còn hiện trạng rừng bị phá, lấn chiếm hàng trăm ha.

Đình Trí