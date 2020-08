Lâm Đồng tạo sức hút với nhà đầu tư second home

Ông Hiệp, một nhà đầu tư địa ốc tại TP HCM vừa chi hơn 3 tỷ đồng mua lô đất lớn ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng sau 2 tháng lặn lội tới tận nơi tìm hiểu. Quyết định xuống tiền ở khu vực còn khá mới mẻ với giới đầu tư địa ốc, theo ông Hiệp, khu vực này hoàn toàn có thể tăng giá gấp hai, gấp ba trong tương lai bởi đặc trưng khí hậu mát mẻ, mức giá mềm, gần tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Liên Khương sắp hoàn thành, thuận lợi phát triển du lịch.

Thác Dambri Dambri nằm cách thành phố Bảo Lộc 18 km. Ảnh: Thoai

Không chỉ có nhà đầu tư nhỏ lẻ tìm mua đất giá mềm ở Bảo Lộc, Bảo Lâm (Lâm Đồng), hiện tỉnh Lâm Đồng đón nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn về làm việc như Novaland, Hưng Thịnh, TTC, Him Lam, Ecopark, Văn Phú... Nhiều doanh nghiệp còn có kế hoạch gom quỹ đất lớn để triển khai các dự án bất động sản. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư như ông Hiệp kỳ vọng mặt bằng giá đất tăng lên so với trước đây.

Thông thường, với giới đầu tư địa ốc, vị trí đất, hạ tầng có vai trò quan trọng khi chọn second home, Một địa điểm tiềm năng quyết định sản phẩm đầu tư có khả năng sinh lợi ổn định và gia tăng giá trị trong tương lai. Với Lâm Đồng, 3 thị trường được nhiều nhà đầu tư second home đánh giá cao là Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đà Lạt do tiềm năng du lịch phát triển, lượng khách du lịch quốc tế và nội địa ổn định, có thể khai thác du lịch, cho thuê.

Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Ảnh: Hữu Công

Bên cạnh yếu tố vị trí, người mua có xu hướng chọn những điểm đến có giao thông phát triển, thuận tiện, nhất là gần cao tốc, sân bay... Mới đây, thông tin tập đoàn địa ốc Novaland đề xuất đầu tư dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Theo ông Nguyễn Lộc Hạnh - Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Ngọc Châu Á, giá đất tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang hưởng lợi từ cú hích do các ông lớn bất động sản tạo ra. Tiềm năng tăng giá xuất phát điểm từ dòng vốn thấp cùng kỳ vọng khi hạ tầng giao thông hoàn thiện. Với số vốn từ 800 triệu đến 1 tỷ, nhà đầu tư đã sở hữu được một khu đất đẹp với rừng cây xanh mát. Cũng theo khảo sát của đơn vị này,giá đất tại đây đang có mức tăng trưởng từ 18 -35%.

Bất động sản xanh được dự đoán sẽ là xu thế đầu tư tại Bảo Lộc. Ảnh: Minh Khôi

Bảo Lộc, Bảo Lâm (Lâm Đồng) còn có tiềm năng để phát triển thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng với lợi thế lớn nhất là khí hậu ôn đới, phù hợp cho nghĩ dưỡng và du lịch khám phá. Vị trí cách trung tâm TP HCM chỉ vài giờ đi xe cũng thu hút du khách tới đây thư thái, nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí cao nguyên để phục hồi sức khỏe.

Phong Vân