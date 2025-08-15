Lâm Đồng sẽ hình thành ‘Thung lũng Công nghệ Sinh học’

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Viện Kinh tế xanh thống nhất xây dựng đề án "Chương trình hợp tác phát triển Công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba", chiều 15/8.

Làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, Viện Kinh tế Xanh đề xuất lựa chọn tỉnh Sancti Spíritus (Cuba) làm đối tác kết nghĩa với tỉnh Lâm Đồng khi xây dựng và triển khai Đề án "Chương trình hợp tác phát triển Công nghệ sinh học Việt Nam-Cuba" nhằm thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Theo Viện Kinh tế xanh, Sancti Spíritus là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, công nghệ y sinh và du lịch văn hóa tại đất nước Cuba; trong khi Lâm Đồng, tỉnh lớn nhất Việt Nam, cũng có sẵn nhiều lợi thế trong lĩnh vực này, nên việc hợp tác thực hiện đề án có tính khả thi cao.

Việc hợp tác đi vào thực chất và đa tầng sẽ góp phần đưa Lâm Đồng trở thành "Thung lũng Công nghệ sinh học", hình mẫu quốc tế về ứng dụng khoa học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn vào nông nghiệp, y tế, du lịch bền vững, tạo giá trị thiết thực cho phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, qua đó nâng tầm vị thế tỉnh trên trường quốc tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở ngành làm việc với Viện Kinh tế xanh, chiều 15/8. Ảnh: Đạo Hoàng

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng và Viện Kinh tế xanh thống nhất một số định hướng hợp tác trọng tâm để cụ thể hóa Nghị quyết 57, như: Nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm y sinh.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ sớm báo cáo cấp thẩm quyền quyết định về chủ trương ký kết nghĩa giữa Lâm Đồng với tỉnh Sancti Spíritus để mở ra cơ hội hợp tác bền vững, giao lưu kinh tế, văn hóa, nhất là khoa học và công nghệ y sinh.

Theo ông Mười, việc đề xuất kết nghĩa với tỉnh Sancti Spíritus và thành lập khu phức hợp khoa học Thung lũng Công nghệ sinh học khẳng định quyết tâm của tỉnh trong hoạt động thu hút hợp tác quốc tế, phát triển công nghệ cao, đồng thời tạo điểm nhấn về văn hóa, khoa học và du lịch.

Lãnh đạo Lâm Đồng cũng thống nhất với kiến nghị hợp tác giữa Trường Đại học La Habana với các trường Đại học tại Lâm Đồng nhằm đào tạo nhân lực nông nghiệp, y tế dự phòng, du lịch và triển khai các chương trình chuyển giao, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của Cuba.

Trước đó, cuối tháng 6, UBND tỉnh Lâm Đồng và Viện Kinh tế Xanh đã tổ chức hội thảo "Hợp tác công nghệ y sinh Việt Nam-Cuba", kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và các doanh nhân khoa học - công nghệ y sinh hàng đầu của hai nước, chia sẻ kinh nghiệm, gắn với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn và khai thác tiềm năng của Lâm Đồng trên lĩnh vực này.

Sau khi hợp nhất với Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có tổng diện tích tự nhiên 24.233 km2, quy mô dân số 3.324.400 người, GRDP quy mô 329.871 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ sinh học đạt từ 100 đến 150 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, đóng góp 2% vào GRDP tỉnh.

