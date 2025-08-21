Thứ năm, 21/8/2025
Lâm Đồng sẽ có thêm 5.500 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Lâm ĐồngHơn 5.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân sẽ được tỉnh triển khai tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho công nhân.

Khu nhà ở xã hội có quy mô 31,2 ha, thuộc khu công nghiệp đô thị Hàm Kiệm II, gồm 32 khối chung cư với hơn 5.500 căn hộ cho công nhân và 72 căn nhà ở chuyên gia. Khu vực này được quy hoạch thêm hơn 16 ha cây xanh cùng trường học, phòng khám, nhà văn hóa, khu thể thao và chợ.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân, còn Phú Đông Group phát triển và thi công dự án.

Giai đoạn đầu, chủ đầu tư sẽ xây dựng lô B2, diện tích hơn 4.300 m2, gồm một tầng hầm và 9 tầng nổi, cung cấp 280 căn hộ. Các hạ tầng về giao thông, điện, cấp thoát nước cũng được thi công đồng bộ, với khoảng 108 tỷ đồng đã giải ngân.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại KCN Hàm Kiệm II. Ảnh: Bình Tân Group

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết chính quyền cam kết tạo điều kiện về thủ tục để dự án triển khai đúng tiến độ, góp phần bảo đảm an sinh, thu hút lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.

Khu công nghiệp đô thị Hàm Kiệm II tọa lạc tại xã Hàm Kiệm, quy mô khoảng 402 ha, trong đó hơn 260 ha là đất công nghiệp cho thuê. Khu này hiện thu hút 17 dự án, trong đó 7 dự án FDI, với khoảng 18.000 công nhân làm việc.

Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có diện tích lớn nhất nước, hơn 24.000 km2. Năm nay, địa phương cần hoàn thành hơn 4.800 căn nhà ở xã hội. Tính đến tháng 7, tỉnh mới đạt gần 25% kế hoạch (1.189 căn), đang đầu tư xây dựng 5.964 căn. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển khoảng 13.500 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân và người thu nhập thấp.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ hoàn thành 9 khu công nghiệp và mở rộng, phát triển mới 6 khu khác với quy mô gần 4.900 ha tới năm 2030. Địa phương cũng đề xuất bổ sung quy hoạch tầm nhìn đến 2050 khoảng 6 khu công nghiệp, diện tích 3.440 ha.

Phương Uyên

