Lâm Đồng sẽ có thêm 5.500 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Lâm ĐồngHơn 5.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân sẽ được tỉnh triển khai tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho công nhân.

Khu nhà ở xã hội có quy mô 31,2 ha, thuộc khu công nghiệp đô thị Hàm Kiệm II, gồm 32 khối chung cư với hơn 5.500 căn hộ cho công nhân và 72 căn nhà ở chuyên gia. Khu vực này được quy hoạch thêm hơn 16 ha cây xanh cùng trường học, phòng khám, nhà văn hóa, khu thể thao và chợ.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân, còn Phú Đông Group phát triển và thi công dự án.

Giai đoạn đầu, chủ đầu tư sẽ xây dựng lô B2, diện tích hơn 4.300 m2, gồm một tầng hầm và 9 tầng nổi, cung cấp 280 căn hộ. Các hạ tầng về giao thông, điện, cấp thoát nước cũng được thi công đồng bộ, với khoảng 108 tỷ đồng đã giải ngân.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại KCN Hàm Kiệm II. Ảnh: Bình Tân Group