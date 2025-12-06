Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng cho mỗi căn nhà bị sập, trôi do lũ

Mỗi hộ có nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng không thể ở sẽ được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng để tái thiết sau mưa lũ.

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 5/12, các hộ có nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng ảnh hưởng kết cấu sẽ được hỗ trợ sửa chữa 20-40 triệu đồng tùy mức độ thiệt hại.

Một căn nhà ở vùng lũ gần cầu Phú Long, xã Hàm Thắng bị hỏng do lũ, sáng 5/12. Ảnh: Việt Quốc

Ngoài hỗ trợ nhà ở, mỗi hộ phải di dời tránh ngập, sạt lở được nhận 5 triệu đồng; hộ có nhà sập, bị lũ cuốn hoặc hư hỏng nặng được hỗ trợ tiền thuê nhà 2 triệu đồng mỗi tháng trong hai tháng. Học sinh tiểu học trở lên thuộc các gia đình thiệt hại được hỗ trợ 500.000 đồng để mua đồ dùng học tập.

Kinh phí được trích từ ngân sách và Quỹ cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chính quyền các địa phương được yêu cầu rà soát đúng đối tượng, công khai danh sách và chi trả minh bạch.

Vùng trũng ven sông Cái ở phường Hàm Thắng (Bình Thuận cũ) ngập trong nước lũ, sáng 5/12. Ảnh: Phước Tuấn

Hôm 3-4/12, mưa lớn kết hợp xả lũ thượng nguồn khiến khoảng 6.195 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập; nhiều tài sản hư hỏng. Hạ du sông Cái gần Phan Thiết bị nặng nhất, riêng phường Hàm Thắng có 2.800 nhà ngập, buộc di dời toàn bộ số hộ dân. Các khu vực Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Lương Sơn, Hàm Liêm, Sông Lũy, Bắc Bình và Hiệp Thạnh cũng ghi nhận từ hàng trăm đến gần 800 căn ngập sâu.

Lũ còn gây thiệt hại hơn 4.000 ha cây trồng, hơn 4.000 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, nhiều tàu thuyền hư hỏng.

Việt Quốc - Phước Tuấn