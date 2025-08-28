Lâm Đồng đấu thầu tìm nhà đầu tư 29 khu đất hơn 1.800 ha

Tỉnh Lâm Đồng vừa duyệt danh mục 29 khu đất với tổng diện tích hơn 1.800 ha để thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất từ nay đến 2026.

HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết về đấu giá tìm nhà đầu tư các lô đất này tại kỳ họp chuyên đề, chiều 28/8.

Theo đó, danh mục các khu đất đủ điều kiện để tìm nhà đầu tư đấu thầu gồm 13 dự án khu đô thị - dân cư, với tổng diện tích hơn 1.240 ha.

Còn lại 5 dự án lĩnh vực giáo dục - y tế - môi trường, 9 dự án cấp nước - xử lý chất thải và năng lượng... khoảng 560 ha.

Quỹ đất dự kiến đấu giá làm các khu đô thị, dân cư dọc tuyến 706 B, phường Mũi Né, Lâm Đồng. Ảnh: Việt Quốc

Một số khu có quy mô lớn sẽ được đấu thầu tìm nhà đầu tư là khu đô thị sân bay Phan Thiết (hơn 294 ha), khu đô thị sinh thái thương mại dịch vụ dọc sông Sêrêpôk (225 ha) hay khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né (204 ha).

Hai dự án điện mặt trời nổi trên hồ của nhà máy thủy điện Buôn Kuốp và Sêrêpôk 3, tổng diện tích mặt nước sử dụng hơn 150 ha, thuộc địa bàn Đắk Nông cũ.

Các khu đất trên được lựa chọn dựa trên cơ sở kế thừa các khu đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ) thông qua trước đó, ưu tiên giữ lại các dự án đã được duyệt quy hoạch và có tính cấp thiết về hạ tầng, xã hội. Theo HĐND tỉnh Lâm Đồng, đây sẽ là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Việt Quốc