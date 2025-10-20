Lâm Đồng công bố các khu 'đất vàng' đấu giá trong năm 2025

Ba khu đất ở các vị trí đắc địa ven biển và trung tâm đô thị với tổng diện tích hơn 492.000 m2 ở Phan Thiết và Gia Nghĩa (cũ) sẽ được đấu giá quyền sử dụng trong năm nay.

Thông tin được nêu trong quyết định ban hành kế hoạch và danh mục các khu đất sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong năm 2025 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên ký, ngày 18/10.

Trong đó có hai khu đất đã hoàn tất hồ sơ pháp lý đủ điều kiện tổ chức đấu giá ngay, gồm:

Khu đất hai bên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phú Thủy và phường Mũi Né, với tổng diện tích gần 484.000 m2. Khu này đã được quy hoạch phát triển thành khu đô thị thương mại, dịch vụ và nhà ở mới. Vị trí sát biển cùng hạ tầng giao thông hoàn thiện giúp khu vực này thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

Khu đất nhà hàng - khách sạn Thông Xanh tọa lạc tại phường Đông Gia Nghĩa, có diện tích hơn 4.255 m2, hiện có công trình khách sạn trên đất. Khu đất này đã được quy hoạch phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ và có thể khai thác ngay sau khi trúng đấu giá.

Quỹ đất hai bên đường Võ Nguyên Giáp, ven biển Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Việt Quốc

Cùng đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đấu giá khu đất có diện tích gần 4.000 m2 tại phường Phan Thiết. Khu đất này được thu hồi từ Hợp tác xã Cơ khí Tiến Phong và đang trong quá trình lập quy hoạch tổng mặt bằng, nếu xong sớm thủ tục cũng sẽ đấu giá trong năm nay.

Tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Lâm Đồng chủ trì tổ chức đấu giá, công bố đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch đấu giá và pháp lý từng khu đất trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, nhằm đảm bảo tính minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận.

Việc này nhằm minh bạch hóa thị trường bất động sản, tạo cơ hội phát triển cho các nhà đầu tư, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất công, tạo nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khải Nguyên