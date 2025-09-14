Lâm Đồng công bố bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara

Tượng Avalokitesvara bằng đá sa thạch, cao 61 cm, nặng 13 kg, niên đại thế kỷ VIII-IX, kiệt tác nghệ thuật Chămpa, được công nhận là bảo vật quốc gia.

Lễ công bố bảo vật quốc gia đối với tượng Avalokitesvara tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, sáng 14/9.

Đại diện tỉnh Lâm Đồng nhận quyết định của Thủ tướng công nhận tượng Avalokitesvara là bảo vật quốc gia, sáng 14//9. Ảnh: Đạo Hoàng

Pho tượng chế tác từ đá sa thạch xám đen, niên đại thế kỷ VIII-IX, phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa Chăm và Ấn Độ. Dù bị gãy cổ chân và phần lớn tay phải, tượng vẫn thể hiện rõ đặc điểm tạo hình.

Hiện vật được phát hiện trước năm 1945 khi người dân làm rẫy ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ. Năm 1996, tượng được chôn giấu trong vườn một hộ dân ở xã Hòa Thắng. Đến 2001, ông Ngô Hiếu Học tình cờ đào móng cổng phát hiện và bàn giao cho Bảo tàng Bình Thuận cũ.

Theo các nhà khảo cổ, đây là tác phẩm tiêu biểu giai đoạn chuyển tiếp từ nghệ thuật tạo hình thế kỷ VIII-IX sang đỉnh cao Chămpa thế kỷ IX-X. Tượng phản ánh thành tựu văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng Chămpa, là tư liệu quý cho nghiên cứu điêu khắc và tôn giáo.

Ngày 31/12/2024, Thủ tướng ký quyết định công nhận đây là bảo vật quốc gia.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình tại Bảo tàng Bình Thuận cũ, tháng 1/2025. Ảnh: Việt Quốc

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã lập phương án bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời quảng bá, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh và các sự kiện văn hóa nhằm phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.

Lâm Đồng mới được thành lập sau sáp nhập với Bình Thuận, Đăk Nông, có 49 dân tộc sinh sống. Địa phương hiện có 7 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, 10 di sản phi vật thể quốc gia, 3 di tích đặc biệt, 144 di tích lịch sử - danh thắng.

Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ hơn 112.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có 3 bảo vật quốc gia: đàn đá Đăk Sơn, linga vàng và tượng Avalokitesvara Bắc Bình.

Việt Quốc