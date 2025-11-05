Lâm Đồng buộc doanh nghiệp phá đập tích nước 5 hồ trên núi

Công ty Trang Trại Việt phải phá bỏ các đập ngăn, không được tích nước trên núi để tránh thảm họa vỡ hồ uy hiếp người dân phía dưới.

Ngày 5/11, UBND Lâm Đồng cho biết lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chủ trang trại trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, tháo cạn nước trong 5 hồ chứa trong khu vực dự án. Việc tháo cạn nước phải đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Đồng thời, sau khi tháo cạn, chủ trang trại phải phá các đập ngăn nước, không tích nước gây nguy hiểm cho người dân và canh tác nông nghiệp dưới núi. Chiều qua, ông Trần Quang Tính, Giám đốc Công ty Trang Trại Việt, đã cho tháo nước trong các hồ chứa, tránh gây vỡ đập ngăn.

Hiện trường trang trại nơi hồ nước bị vỡ, chiều 4/11. Ảnh: Việt Quốc

Yêu cầu của tỉnh đưa ra sau khi cách đây 4 ngày, mưa lớn nước dâng cao khiến hồ lớn nhất trên núi vỡ đập. Nước và đất đá ở trên độ cao đổ ập xuống, gây thiệt hại nặng nề hàng trăm ha cây trồng, đất đai, nhà cửa, làm một người chết.

Theo chính quyền, trang trại nói trên rộng gần 350 ha, có 5 hồ để phục vụ nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài hồ lớn nhất, rộng 18,4 ha bị vỡ bờ dài 48 m, còn có hồ 4,1 ha vỡ gần 37 m đê bao. Việc xây dựng các hồ này đều "không có giấy phép".

Đập cao khoảng 10 m bị nước tàn phá, vỡ toang, ngày 4/11. Ảnh: Việt Quốc

Chủ trang trại cho hay các hồ này dung tích dưới 500.000 m3 nên không cần xin phép xây dựng. Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng, công trình dù không nằm trong diện cấp thì chủ đầu tư phải thẩm định, có hồ sơ dự án để cơ quan quản lý nắm.

Hồi tháng 10, một hồ nuôi cá tại dự án từng bị vỡ, làm 17 hộ bị ảnh hưởng, 4,4 ha hoa màu hư hại, thiệt hại ước 500-600 triệu đồng. Chủ trang trại cho biết mưa lớn bất thường khiến đập đất, đá không trụ được.

Vị trí hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong. Đồ họa: Hoàng Khánh

Khải Nguyên