Làm đồ handmade tặng bạn gái dịp 8/3

17h, đứng trước một tiệm làm nến thơm và gấu bông, Tiến Anh ngại ngùng nắm chặt tay bạn gái rồi bước vào.

Chàng trai 26 tuổi ở Hà Nội cho biết trước đây những dịp lễ đều mua hoa, quần áo hoặc mỹ phẩm để tặng người yêu. Năm nay anh thử đổi mới bằng cách tự làm một con gấu bông vì nghĩ "mang tính cá nhân nên bạn gái sẽ trân trọng hơn".

Sau khi bạn gái chọn màu sắc mẫu gấu bông cô thích, Tiến Anh bắt đầu lựa vải, phác thảo hình dáng, xâu kim chỉ để may theo nét vẽ sẵn. Lần đầu may vá nên chàng trai không ít lần bị kim đâm vào tay nhưng sau gần bốn tiếng cũng hoàn thành.

"Cô ấy ngồi cạnh vừa trò chuyện vừa cổ vũ tôi, còn quay lại quá trình tôi làm đăng lên mạng khoe", Tiến Anh nói.

Tiến Anh làm gấu bông, nến thơm tặng bạn gái dịp 8/3, ngày 25/2. Ảnh: Thanh Nga

10 ngày trước 8/3, Võ Minh, 23 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội tranh thủ đến tiệm làm gốm để tự làm một chiếc cốc tặng bạn gái. Minh nói nặn gốm xong còn phải đợi nung, rồi tráng men mất 5-7 ngày nên phải chuẩn bị trước.

Loay hoay gần hai tiếng Minh mới nặn xong hình dáng chiếc cốc nhưng lực tay hơi mạnh, vụng về nên phần miệng cốc méo mó. Dù sửa đi sửa lại nhưng sản phẩm của Minh vẫn hơi giống cái bát. Vật lộn từ sáng đến chiều, chàng trai thở phào nhẹ nhõm khi đã tô xong màu và đợi ngày nhận thành quả. "Tôi viết thêm ngày yêu của hai đứa ở dưới đáy cốc, mong khi dùng cốc này cô ấy sẽ luôn nhớ", Minh nói.

Từ đầu tháng 2, nhiều cửa hàng quà lưu niệm, hàng hoa, tiệm nến thơm ở Hà Nội đã liên tục tổ chức các buổi workshop làm đồ handmade để phục vụ khách nhân dịp 14/2 và 8/3.

Một bạn nam ngồi nặn cốc gốm suốt bốn tiếng để làm quà tặng người yêu, ngày 26/2. Ảnh: Thanh Nga

Quản lý một cửa hàng bán đồ handmade ở quận Tây Hồ cho biết trước lễ 8/3 lượng khách ghé tới tiệm khá đông, mỗi ngày khoảng 500-1.000 khách, hơn 50% là khách nam đi với bạn gái hoặc đi một mình tới làm sổ, móc khóa, ốp điện thoại. "Năm nay số khách nam đến tiệm đông gấp đôi so với năm ngoái", quản lý này cho biết.

18h tối ngày trước 8/3, một tiệm làm nến thơm, gấu bông, nước hoa ở quận Đống Đa khách xếp hàng chật kín lối ra vào. Quản lý cửa hàng cho biết đón hơn 70 khách mỗi ngày, gấp đôi ngày thường. Trong đó, hơn 70% là các cặp đôi hoặc các bạn nam đi một mình.

"Năm nay nhiều bạn nam đến nhờ tư vấn làm nước hoa, nến thơm cho mẹ, bạn gái, khác hẳn các năm trước chỉ có các bạn nữ", người quản lý nói.

Những món quà handmade ở cửa hàng có giá từ 180.000 đến 360.000 đồng. Nhiều khách nam thích tự pha chế nước hoa theo mùi bạn gái thích rồi khắc tên lên chai để tạo dấu ấn cá nhân.

Minh Anh, 24 tuổi, nhân viên tại cửa hàng làm gốm Ceramic Club cho biết từ đầu năm nay, các dịp lễ hay ngày cuối tuần thường kín chỗ thậm chí quá tải, ngày cao điểm chỉ nhận được khách đặt lịch trước. Cô cho biết hơn 70% khách hàng ở độ tuổi 18-29 tuổi, ngoài đến trải nghiệm làm gốm thì đây cũng là địa điểm hẹn hò của các cặp đôi Gen Z.

"Người trẻ ngày càng có xu hướng muốn thể hiện cá tính, màu sắc, dấu ấn riêng biệt của bản thân, nó cũng thể hiện qua món quà mà họ tự tay chuẩn bị", Minh Anh nói.

Không tự tin trong việc may vá, thêu thùa, Quốc Khánh, 25 tuổi, quyết định đặt may túi và khăn, có thêu hoa văn ở một cửa hàng làm đồ thủ công. Dù không tự tay làm nhưng từ ý tưởng, màu sắc, thêu hình gì mẹ thích đều do Khánh đặt làm. "Nhận được quà sớm, mẹ tôi xúc động, ngày nào cũng mang ra dùng và tự hào đi khoe với hàng xóm quà con trai làm", Minh nói.

Biết bạn trai định đi workshop làm nước hoa và nến, Bích Diệp, 23 tuổi, ở quận Thanh Xuân đã ngăn cản và tỏ ý không thích. Diệp nói đồ handmade thường đắt gấp đôi so với mua sẵn. Như chai nước hoa bạn trai cô định làm thử có giá 500.000 đồng trong khi với giá đó cô có thể mua được hai chai ưng ý.

"Nếu cả hai cùng đi trải nghiệm một lần cho biết thì được nhưng dịp nào cũng tặng đồ handmade thì tốn kém lại không biết có làm ra có đạt yêu cầu không chưa nói tới đẹp", Diệp nói.

Thanh Nga