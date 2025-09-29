Ngoại hình dưới trung bình nhưng tôi không son phấn, chẳng ăn diện

Là con gái, khi ra đường không son phấn, không quần là áo lượt, có phải là một điều thiếu sót không?

Tôi 27 tuổi, nhan sắc dưới trung bình. Vì tự ti về ngoại hình nên giao tiếp rất tệ. Bản thân cũng không trau chuốt vẻ bề ngoài, chỉ ăn mặc một cách bình thường, đơn giản và bị chê là "lúa". Tóc tai tôi cũng chỉ cột dây bình thường chứ không làm các kiểu.

Tôi không biết nên làm thế nào để bản thân tự nhiên trong giao tiếp, không biết sao để hình thành một mối quan hệ mới tốt đẹp. Đến cuộc hẹn được giới thiệu, lần đầu tiên gặp mặt, tôi không biết hỏi gì nên cả buổi không hỏi han người kia được câu nào, dù trong lòng thấy mến. Bản thân cũng tự thấy bất ngờ với sự tệ hại quá mức này, không thể chấp nhận nổi.

Tôi không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào để có thể tự nhiên trong giao tiếp. Tới tuổi này tôi mong có một tình yêu mà thấy sao quá xa vời. Con gái, khi ra đường không son phấn, không quần là áo lượt, có phải là một điều thiếu sót không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Huyền Ngân