Nuôi bạn trai thành tài, giờ anh xấu hổ khi tôi làm công nhân

Sau khi anh dọn ra riêng, không sống cùng tôi, tôi lại phát hiện mình mang thai; gọi cho anh, anh bảo chắc gì là con anh.

Gia đình tôi có ba anh em, tôi là con út, trước có anh và chị gái. Ba tôi là người gia trưởng, ham rượu chè; mẹ là người phụ nữ cam chịu. Tôi và chị gái đều học rất giỏi nhưng không đủ tiền nên anh ba tôi được ưu tiên học đại học. Anh ba ra trường cưới vợ giàu, ở rể, chẳng giúp được gì cho gia đình. Chị hai tôi ở lại quê kết hôn, tôi lên thành phố đi làm công ty may, tối tôi còn làm thêm nhân viên phục vụ.

Tại đây tôi gặp và yêu chàng trai cùng quê, là sinh viên đi làm thêm. Sau khoảng thời gian yêu, chúng tôi dọn về chung trọ cho đỡ tủi thân và tiết kiệm chi phí. Tôi làm thêm ngày đêm lo cho anh học, với hy vọng có tương lai cho hai đứa. Sau đó anh xin được vào công ty lớn, tỏ thái độ với tôi khác hẳn. Có lần anh còn nói không muốn cho người khác biết có vợ làm công nhân, trong khi ba mẹ anh cũng nuôi anh ăn học từ nghề này. Anh dọn ra riêng, giờ đây tôi phát hiện mình mang thai, gọi cho anh, anh bảo chắc gì là con anh.

Tôi không muốn liên quan người đó nữa, không biết có nên giữ bé không? Bác sĩ nói bé đã có tim thai rồi. Nếu bỏ bé, cả đời nay tôi sống trong dằn vặt. Còn sinh ra, tôi không biết làm sao nuôi bé. Mẹ khổ nhiều rồi, tôi không muốn nói với mẹ, anh và chị đều có gia đình riêng nên không thể lo cho tôi. Tôi phải làm sao đây? Xin cho tôi lời khuyên chân thành.

Hà Hằng