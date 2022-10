Lâm Chí Dĩnh xuất hiện sau tai nạn

Tài tử Đài Loan Lâm Chí Dĩnh lần đầu đăng ảnh, sau vụ tai nạn trên xe Tesla hồi tháng 7.

Ngày 15/10, nhân sinh nhật 48 tuổi, diễn viên viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn gia đình ở bên tôi. Năm nay cũng kỷ niệm 30 năm tôi vào làng giải trí, quá trình đó, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi đều mong mang niềm vui cho mọi người. Ước nguyện ngày sinh của tôi là: Mọi người đừng lo lắng vì tôi, mọi người hãy luôn mạnh khỏe, vui vẻ nhé".

Chí Dĩnh bên gia đình. Ảnh: Weibo/Lin Zhiying

Chí Dĩnh đăng kèm bức ảnh cắt bánh kem cùng vợ và ba con trai. Nam diễn viên nhận hơn 7.000 bình luận, nhiều khán giả cho biết vui mừng khi anh hồi phục, bình an bên gia đình. Ảnh mới của Lâm Chí Dĩnh cũng gián tiếp phủ nhận tin đồn anh bị biến dạng gương mặt.

Trên Next Apple, Lâm Chí Dĩnh nói khi tỉnh lại sau hôn mê, anh nhìn xem tay chân còn nguyên vẹn không, sau đó sờ lên mặt, nghĩ bụng: "A, đầu vẫn còn". Anh không thể nhớ lại lý do xảy ra sự cố nhưng khẳng định lúc đó thắt dây an toàn.

Lâm Chí Dĩnh tại sự kiện ngày 25/2/2022 Chí Dĩnh biểu diễn tại sự kiện kỷ niệm 30 năm vào làng giải trí, hồi tháng 2. Video: Appledaily

Nam diễn viên gặp tai nạn hôm 22/7, khi chở con trai Jenson đi luyện đua xe. Chiếc Tesla do anh điều khiển tông vào cột báo giao thông, dải phân làn, sau đó bốc cháy. Khoảng năm, sáu công nhân, người qua đường kéo Lâm Chí Dĩnh khỏi xe trước khi đám cháy lan đến. Tài tử bị gãy xương nhiều bộ phận trên mặt, cơ thể, chấn thương não. Anh trải qua hai đợt phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương vùng mặt.

Chí Dĩnh được mệnh danh "Hoàng tử xứ Đài" vì đông fan, điển trai, có nhiều tác phẩm ăn khách, như Thiếu Lâm tiểu tử, Sợi dây chuyền định mệnh, Thiên Long Bát Bộ 2003... Sau khi kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi năm 2009, Lâm Chí Dĩnh dần giảm công việc ở làng giải trí. Đôi vợ chồng có ba con trai, con đầu lòng năm nay 13 tuổi, con sinh đôi lên bảy tuổi.

Như Anh (theo Next Apple)