Làm chả pha hàn the, hai vợ chồng bị phạt tù

Đà NẵngVợ chồng Phạm Xuân Tý, 41 tuổi, đã bỏ hàn the vào thịt khi làm các loại chả để hàng hóa lâu thiu, dai, màu sắc bắt mắt.

Ngày 21/1, Phạm Xuân Tý bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Võ Thị Tuyệt (34 tuổi, vợ Tý) lĩnh 3 năm tù treo cùng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Tý phải nộp phạt bổ sung 40 triệu đồng, Tuyệt 20 triệu.

Vợ chồng Tý, Tuyệt tại phiên xử sơ thẩm, ngày 21/1. Ảnh: Trạng Chi

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2024 đến ngày 20/12/2024, vợ chồng Tý đã sử dụng hàn the (phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục được phép sử dụng) để sản xuất, chế biến chả các loại, thu lợi bất chính 20 triệu đồng.

Khi kiểm tra cơ sở sản xuất của Tý cuối tháng 12 vừa qua, lực lượng chức năng thu giữ 518 kg chả bò, 97 kg chả heo, 90 kg chả da heo, 122 kg chả quết có chứa hàn the.

Bị cáo Tý khai, do số lượng chả làm ra nhiều, không bảo quản được lâu, dễ bị hư hỏng phải vứt bỏ và bị lỗ, nên đã lên mạng xã hội xem clip hướng dẫn trộn hàn the vào chả để tăng thời gian bảo quản; làm chả tươi, dẻo hơn. Tý đã đưa video này cho vợ xem, cùng thống nhất thực hiện theo.

Tháng 4/2024, Tý đến chợ Cồn mua 10 kg hàn the giá 300.000 đồng của một người không rõ lai lịch, mang về cơ sở làm chả của gia đình ở quận Cẩm Lệ.

Mỗi ngày, Tý lấy 30-50 kg thịt ở chợ, xay nhuyễn rồi cho hàn the vào, liều lượng một muỗng hàn the cho 10 kg thịt. Thời điểm gần Tết, hai vợ chồng thuê thêm người làm nhưng không cho những người này tham gia vào công đoạn bỏ hàn the vào chả.

Các loại chả thành phẩm Tý đem bỏ cho các tiểu thương đã lấy thịt, theo hình thức một kg thịt trả lại một kg chả. Một số chả bán cho khách trực tiếp đến mua với giá 120.000-180.000 đồng/kg. Chả bán không hết thì bảo quản trong tủ đông.

Trước đây hàn the là muối natri của acid boric, được sử dụng trong công nghệ thực phẩm để giữ món ăn tươi ngon thời gian dài, không bị ôi thiu, đồng thời giúp tăng độ dẻo. Người dân hay cho hàn the vào nấu bánh đúc để bánh cứng chặt hoặc nêm vào bánh cuốn, bún, để dai ngon hơn. Tuy nhiên, qua thời gian, các chuyên gia nhận thấy hàn the là hóa chất vô cùng độc hại, ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài và có thể làm sa sút trí tuệ. Việt Nam đã cấm sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm với bất kỳ hàm lượng hay cách thức nào. Trên thực tế, nhiều người kinh doanh vẫn bỏ hàn the như một chất phụ gia vào thực phẩm để món ăn dai ngon hơn. Với giò, chả chất hàn the không ảnh hưởng màu sắc nên khó phân biệt bằng mắt thường. Cách để nhận biết giò chả chứa hàn the là dựa vào vị giác. Giò nguyên chất khi ăn sẽ có vị thơm ngọt, mềm, không khô rắn. Còn khi cắn miếng giò mà thấy khô cứng, dai, mịn bất thường thì đó là có ướp hàn the. Hàn the có độc tính khá lớn đối với cơ thể, không nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm, có thể gây ngộ độc cấp tính làm cho người sử dụng với liều lượng thấp; liều từ 5 gam trở lên có thể dẫn đến tử vong. Hàn the cũng có thể gây ngộ độc mãn tính, ảnh hưởng đến gan, thận, biếng ăn, suy nhược cơ thể.

Ngọc Trường