Làm cáp treo từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm Côn Đảo để bảo vệ rừng

TP HCM muốn làm cáp treo từ sân bay Cỏ Ống tới trung tâm Côn Đảo dài khoảng 15 km để tránh ùn tắc khi lượng khách tăng cao, song vẫn bảo vệ rừng.

Đề xuất được UBND TP HCM nêu trong báo cáo một số nội dung về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với đặc khu Côn Đảo.

Sân bay Cỏ Ống cách trung tâm đặc khu khoảng 15 km, hiện kết nối bằng tuyến đường hai làn xe, thời gian di chuyển 20-30 phút. Theo UBND TP HCM, đến năm 2030 sân bay dự kiến đạt công suất 2 triệu khách mỗi năm, tăng lên 3 triệu vào 10 năm tiếp theo.

Sân bay Cỏ Ống, đặc khu Côn Đảo, tháng 8/2025. Ảnh: Lê Tuyết

Tuy nhiên, tuyến đường hiện hữu hẹp, nhiều đoạn quanh co, đèo dốc, nguy cơ ùn tắc cao. Việc mở rộng lên bốn làn khó khả thi do phải đào núi, phá hơn 15 ha rừng, ảnh hưởng lớn môi trường. Phương án giao thông đường thủy cũng không phù hợp vì điều kiện sóng gió, thời tiết phức tạp.

Do đó, thành phố đề xuất xây cáp treo, tương tự tuyến từ đất liền ra Cát Bà (Hải Phòng) dài hơn 20 km. Tuyến cáp treo không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn tạo sản phẩm du lịch trải nghiệm cảnh quan rừng, núi, biển, phù hợp định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững.

Theo tính toán, áp dụng công nghệ tiên tiến, tuyến cáp treo chỉ tác động khoảng 3 ha rừng, giảm hơn năm lần so với phương án mở rộng đường bộ.

Đặc khu Côn Đảo rộng gần 76 km2, cách TP HCM khoảng 230 km, trong đó hơn 78% diện tích nằm trong Vườn quốc gia với hệ sinh thái rừng, biển nhạy cảm. Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình đặc khu kinh tế gắn với du lịch sinh thái, lịch sử – tâm linh và bảo tồn thiên nhiên.

Lê Tuyết