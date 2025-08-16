Lâm Bảo Ngọc: Trả hết nợ nhờ 'năng nhặt chặt bị'

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, 28 tuổi, nói nhờ chăm chỉ làm nghề, cô đắt show hơn nên sớm trả hết nợ vay tiền người thân.

Bảo Ngọc nằm trong nhóm thí sinh nổi bật tại show Em xinh say hi - cuộc thi âm. nhạc đang đi đến chặng cuối. Cô cũng cùng đồng đội từng mang đến nhiều tiết mục triệu view như Gã săn cá, Từng, Quả chín quá. Dịp này, ca sĩ nói về thay đổi cuộc sống và tám năm ca hát.

- Công việc của chị thay đổi thế nào nhờ hiệu ứng tại các chương trình âm nhạc từng tham gia?

- Năm 2024 là cột mốc đáng nhớ với tôi khi làm việc không ngừng nghỉ, có lúc 48 giờ không ngủ. Trước đây, tôi từng nhìn đồng nghiệp - những người cùng xuất phát điểm hoặc bằng tuổi - liên tục đăng lịch diễn, một tháng chạy mười mấy show. Tôi tự hỏi: "Sao họ có nhiều cơ hội như vậy?". Thời gian qua, tôi được trải nghiệm cảm giác đó.

Lâm Bảo Ngọc thể hiện vũ đạo tại Em xinh say hi Màn thi đấu vũ đạo đối đầu của Lâm Bảo Ngọc ở tập tám, được các giám khảo tán thưởng.

Có thời điểm, tôi kiệt sức. Tôi nhớ khi tham gia series Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, tôi bay liên tục trong nước, quốc tế để ghi hình. Có ngày, tôi vừa truyền nước biển, vừa tập hát với ban nhạc, hoặc xong show này liền về nhà tắm rửa, rồi lại lên xe đến phim trường quay chương trình khác. Tôi nhận ra nếu làm việc bằng đam mê, có mệt nhưng sẽ không bao giờ buồn.

Tôi không dừng lại để tận hưởng thành quả bởi hiểu những gì đạt được chưa phải thành tích khủng khiếp. Tôi nhìn nhận bản thân đang gặp may mắn hơn là thành công. Khi khán giả yêu thương, tôi phải nỗ lực, không được phép tự kiêu.

Lâm Bảo Ngọc diện trang phục sắc màu tại vòng bốn của show "Em xinh say hi".

- Chị trang trải cuộc sống, tái đầu tư cho dự án riêng bằng thu nhập ra sao?

- Trước đây, khi ít show, tôi dạy hát nhưng gần đây được nhiều bầu show yêu thương nên thu nhập tăng, ổn định hơn trước. Tôi chọn cách làm việc năng nhặt chặt bị hơn là "kén cá chọn canh". Tôi hiểu vị trí của mình trong nghề nên không bao giờ có chuyện hét giá cát-xê, thậm chí giảm giá cho đối tác, xem đây là cách xây dựng, mở rộng mối quan hệ.

Nhờ chăm chỉ làm việc và biết tiết kiệm, tôi trả hết khoản nợ vay người thân để tổ chức mini concert đầu tiên vào cuối năm 2023. Ngày đó, tôi từng rất lo lắng vì không biết bản thân có gánh nổi khoản nợ lớn. Giờ tôi nhẹ nhõm, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp.

- Gia đình nói gì về sự trưởng thành của chị?

- Tôi không xuất thân từ gia đình hoạt động showbiz nhưng được nuôi dưỡng trong môi trường âm nhạc. Bà ngoại, cậu mợ, dì, bố mẹ, chị gái, em họ, ai cũng dạy nhạc - nền tảng giúp tôi nhận được sự ủng hộ khi theo đuổi nghề ca sĩ.

Trong mắt ba mẹ và nhiều người thân, tôi là "bé Ngọc ham vui". Tuy nhiên, qua lần người thân quen cho tôi vay một khoản tiền gần nửa tỷ đồng làm show hay đặt niềm tin vào con đường âm nhạc, tôi thấy đang được công nhận. Khi nghe mọi người nói "Ngọc nay đã lớn thật rồi", tôi hạnh phúc. Khoản nợ bằng tiền tôi đã trả xong, nhưng "món nợ" về tình cảm, sự hy sinh của họ, có lẽ cả đời khó mà đáp đền hết.

Từ tháng 8/2024, tôi chuyển từ Hà Nội vào TP HCM sinh sống, công việc bận rộn nên ít về quê. Hồi giáp Tết Ất Tỵ, tôi ra Hà Nội biểu diễn, bố mẹ bắt xe từ Ninh Bình ra xem. Tôi tranh thủ tổ chức tất niên gồm các món giản dị như phở cuốn, cơm cháy, nộm gà. Khi tự tay thanh toán hóa đơn buổi tiệc, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Chị học điều gì lớn nhất ở bố mẹ để làm hành trang vào đời?

- Bố mẹ tôi lớn tuổi nhưng rất giỏi. Bố tôi chơi nhiều nhạc cụ như guitar, violin, piano, saxophone, accordion. Còn mẹ không học may vá nhưng vẫn thường làm ra nhiều món đồ rất đẹp. Bà còn thường tổ chức các chương trình nhân đạo, dàn dựng tiết mục cho học sinh đi thi. Tuổi thơ tràn đầy tình yêu thương lẫn âm nhạc là nền tảng để tôi có được như hôm nay.

Họ chưa bao giờ đặt nặng chuyện con gái phải thành công đến đâu, chỉ luôn dặn: "không được tự kiêu". Năm 2014, tôi thi đỗ vào Đại học Văn hóa Quân đội, chút vênh váo vì lúc đó không phải đứa trẻ trường làng nào cũng làm được. Ba mẹ nhắc tôi: "Con vào được trường đó nhưng có nhiều người còn đậu đại học danh giá hơn. Con đường này chỉ mới bắt đầu, nên cứ phải học từ từ". Lời dạy ấy theo tôi suốt 10 năm sau đó, giúp tôi khi bước ra đời không ngửa mặt lên trời, mà luôn xem mọi thành công chỉ là khởi đầu.

Gia đình luôn là điểm tựa vững vàng lớn trong đời tôi. Năm 2024, tôi từng hát nhạc phẩm Hương vị tình thân, được khán giả đón nhận. Khi cất lên từng câu trong bài, tôi nghĩ về bố mẹ nên cảm xúc tăng rất nhiều.

Lâm Bảo Ngọc hát "Hương vị tình thân" Lâm Bảo Ngọc hát "Hương vị tình thân" (Trần Quang Duy) - nhạc của phim cùng tên tại show Xuân hạ thu đông rồi lại xuân năm 2024.

- Nhiều người muốn báo hiếu cho bố mẹ khi thành công bằng cách mua nhà, xe hoặc tặng đồ hiệu, với chị thì sao?

- Tôi chưa bao giờ xem chuyện báo hiếu là áp lực. Tôi quan niệm bản thân làm ra được bao nhiêu thì sẽ chọn cách quan tâm đúng mực, không phải cứ mua đồ đắt tiền cho bố mẹ thì mới được xem là con ngoan, hiếu thảo.

Với tôi, đôi lúc điều nhỏ bé lại khiến họ hạnh phúc. Chẳng hạn, bố tôi rất thích uống trà, nên mỗi khi hết tôi lập tức đặt mua chỗ quen gửi về. Còn mẹ thì mê bún đậu, nên mỗi lần bà ra Hà Nội, tôi phải tìm cho bằng được một quán ngon để đưa đi ăn. Tôi tin đây là những niềm vui nhỏ, giúp vơi bớt áp lực cuộc sống, đồng thời sống đúng với lời răn dạy của họ - không được hoang phí.

Hiện nỗi lo lớn nhất của tôi là sức khỏe của bố mẹ. Ngược lại, bố mẹ cũng luôn nhắc nhở tôi ăn uống đủ bữa, giữ ấm khi trời lạnh vì tôi rất dễ bị viêm thanh quản, xoang, ngủ đủ giấc thì mới có thể làm tốt mọi việc. Trên mạng xã hội, họ âm thầm theo dõi con gái hoặc theo dõi tin tức truyền thông, có chuyện gì là nhắn tin ngay "Con có sao không?".

Lâm Bảo Ngọc trên sân khấu sự kiện hồi giữa năm.

- Chặng đường sắp tới của chị sẽ được vun đắp bằng những điều gì?

- Tôi nghĩ Lâm Bảo Ngọc của năm nay sẽ khác: thấm, tự sự, sâu sắc hơn. Điều quan trọng nhất với tôi là sự bình tĩnh, không nóng vội ra sản phẩm mới hay so kè với ai, mà cần hiểu rõ giá trị của mình ở đâu, giữ tâm thế làm nghề vững vàng. Có thể tôi chưa đủ để lên hạng sao A nhưng tôi hài lòng với những gì làm được.

Tôi học hỏi ở rất nhiều tiền bối, đồng nghiệp, xem đây là cách để phát triển. Chẳng hạn, trong nghề, tôi rất mến Hoàng Dũng. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy ở cách viết nhạc, phần lời không cầu kỳ nhưng lại mang cảm giác rất "chill", khiến tâm trí thư thái như đang thiền.

Với cuộc sống riêng, tôi vẫn chọn ở nhà thuê, chưa có nhu cầu quá lớn như mua nhà, xe. Trong chi tiêu, tôi tính toán rất kỹ. Khi chạy show, tôi không cần ở khách sạn sang, đi vé máy bay hạng thương gia, cũng không sắm đồ đắt tiền. Tôi ưu tiên ngân sách cho các dự án, muốn làm các đêm nhạc lớn hơn trong tương lai. Thời điểm này, tôi không dư giả nhiều nhưng thấy đủ để vững tin theo công việc đến cùng.

- Chị từng trải qua đau buồn sau chia tay, hiện đã vượt qua thế nào?

- Đâu đó trong tôi cảm giác tự ti trong chuyện tình cảm vẫn còn, nhưng không còn nặng nề. Âm nhạc, công việc thuận lợi, những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh giúp tôi xoa dịu, bớt đi suy nghĩ tiêu cực.

Hiện tôi ưu tiên sự nghiệp hơn chuyện yêu đương. Ngày xưa, khi hát Góc nhỏ riêng em, nhạc sĩ Lê Minh Sơn từng nhận xét: "Em phải yêu nhiều vào vì hát nghe còn trẻ con quá". Sau tám năm, những cuộc tình đến rồi đi cho tôi nhiều bài học lẫn trải nghiệm. Tôi sẽ dùng cảm xúc ấy để hát, không phải vì luyến tiếc quá khứ, mà để người nghe cảm nhận Lâm Bảo Ngọc bắt đầu có chiều sâu.

Giờ tôi quý từng khoảnh khắc bình yên, nhẹ nhàng trong cuộc sống như việc ngồi quán ăn vỉa hè, tám chuyện với hội bạn trong một góc nhỏ của quán cà phê. Ngày trước, tôi dễ yêu theo kiểu "đâm đầu", còn giờ tỉnh táo hơn.

- Trước đây, chị từng bị khán giả nhận xét lạm dụng nốt cao khi trình diễn, hiện chị tiết chế ra sao?

- Ngày xưa, tôi thích hát quãng cao, không phải để hơn ai, mà muốn chinh phục nốt khó trong âm nhạc. Trước khi học đại học, tôi chỉ lên được Sol 5, La 5. Nhờ rèn luyện, tôi mở rộng giọng thật lên C5, C6, thậm chí cả whistle (giọng sáo).

Giai đoạn 2017 - 2019, tôi chuộng những ca khúc đòi hỏi lực, kỹ thuật mạnh mẽ. Nhưng từ sau The Masked Singer 2023, tôi bắt đầu tiết chế. Qua show Xuân hạ thu đông rồi lại xuân 2024, khán giả có thể thấy tôi chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng.

Tôi vẫn theo đuổi chuyên môn là trở thành một vocalist nhưng không nhất thiết phải trưng trổ. Tôi nhận ra hát cao chưa chắc đã khiến người nghe thấy hay nếu không khiến họ cảm được câu chuyện, cảm xúc trong ca khúc. Hát với tôi bây giờ giống như thủ thỉ cùng khán giả, không còn muốn gào thét.

- Chị đón nhận lời khen chê dành cho mình thế nào?

- Tôi giữ tâm thế thoải mái, không áp lực, nếu dừng lại tại vòng nào cũng không hối tiếc. Tôi luôn ví cuộc sống giống như một đồ thị, có lên, xuống nên đón nhận mọi thứ bằng vẻ bình thản, kể cả những cú trượt.

Điều tôi vui nhất tại chặng đường vừa qua là bớt sợ, dám bước ra vùng an toàn rằng "Lâm Bảo Ngọc chỉ biết đứng một chỗ hát ballad". Tại show, tôi lần đầu thể hiện vũ đạo, rap, sáng tác, sản xuất nhạc. Ở chặng đầu, tôi rất sợ làm đội trưởng nhưng tại Live Stage 4 đã hoàn thành vai trò. Tôi thích mạo hiểm, không phải nhằm gây chú ý, mà để có thêm trải nghiệm.

Ở Live Stage 3, tôi cắt tóc ngắn, thi thố vũ đạo với nhiều thí sinh. Khi nghe giám khảo nói: "Bảo Ngọc làm được nhiều hơn những gì mọi người tưởng tượng", tôi hạnh phúc. Tới tập chín, tôi suýt khóc khi nghe anh Trấn Thành nhận xét về mình: "Anh xin lỗi vì đã đánh giá sai em. Hôm nay, anh hãnh diện khi thấy em bước sang một giới hạn mới. Anh tin em sẽ tiến xa hơn".

MV "I'm Sorry" của Lâm Bảo Ngọc MV "I'm Sorry" của Lâm Bảo Ngọc.

Lâm Bảo Ngọc, 28 tuổi, quê Ninh Bình, bắt đầu ca hát lúc ba tuổi. Lớn lên, Bảo Ngọc thi đỗ ngành Sư phạm Âm nhạc, thuộc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ca sĩ được giới chuyên môn, khán giả nhận xét có giọng hát tốt, từng đoạt á quân Sao Mai 2017, Giọng hát Việt 2019, giải bạc Liên hoan Ban nhạc Toàn quốc 2019. Các nhạc phẩm gắn với tên tuổi của Bảo Ngọc gồm Buông (Nguyễn Duy Anh), Vùng ký ức (Duy Khang), Những kẻ mộng mơ (Nguyễn Bảo Trọng), Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác (Hứa Kim Tuyền), Nói không thành lời (Nguyễn Hải Minh).

Tân Cao