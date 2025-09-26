Lalamove tổ chức Trung thu cho gia đình đối tác tài xế

Lalamove tổ chức chương trình "Vui hội Trung thu - cùng Lalamove vui tết đoàn viên" gồm nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi, đổi quà... dành cho hơn 30 gia đình đối tác tài xế.

Sự kiện diễn ra tại khu vui chơi tiNiWorld tại TP HCM với sự tham gia của gần 30 đối tác tài xế cùng con em. Các gia đình trải qua nhiều hoạt động như trò chơi vận động, đố vui nhận học cụ, giao lưu cùng "Chú Cuội - Chị Hằng", nhảy cùng mascot (nhân vật hóa trang), bốc thăm trúng thưởng...

Gia đình các bác tài Lalamove nhận quà tại sự kiện Trung thu. Ảnh: Lalamove

Trần Công Luân, đối tác tài xế xe van gắn bó với Lalamove hơn 2 năm, cho biết, nhờ có quyền chủ động chọn đơn, linh hoạt trong thời gian hoạt động, anh đã sắp xếp được thời gian đưa các con tham gia chương trình Trung Thu lần này. Anh đồng thời bày tỏ sự biết ơn đến đơn vị tổ chức, giúp anh có thêm kỷ niệm đẹp cùng gia đình.

Các tài xế Lalamove vui đùa cùng con em. Ảnh: Lalamove

Theo đại diện nền tảng giao hàng và di chuyển 24/7 Lalamove, bên cạnh hỗ trợ công việc, đơn vị mong muốn tạo thêm kết nối cho cộng đồng tài xế. Chính sách tự do nhận đơn, ghép đơn, không ép chỉ tiêu, cùng nhiều nhiệm vụ thưởng giúp đối tác gia tăng thu nhập.

Các em nhỏ và gia đình tham gia Trung Thu. Ảnh: Lalamove

Dịp này, các đối tác tài xế xe van, xe tải được nhận nhiều phần thưởng trị giá đến 200.000 đồng, hưởng mức chiết khấu ưu đãi cho đơn nội thành và đường dài. Với dịch vụ chở khách mới, Lalamove áp dụng mức chiết khấu 2% cho tài xế xe máy và ôtô.

"Chương trình 'Vui hội Trung thu' đã mang đến một ngày ấm áp, nhiều ý nghĩa cho gia đình các bác tài. Chúng tôi kỳ vọng sẽ để lại kỷ niệm đẹp cho đội ngũ đối tác, giúp họ có thêm động lực làm việc", đại diện Lalamove nói.

Thái Anh