Lalamove tập huấn an toàn giao thông cho đối tác tài xế

TP HCMLalamove mời đại diện trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 đến chia sẻ nội dung tập huấn luật giao thông cho đối tác tài xế theo luật mới, ngày 11/1.

Nền tảng giao hàng theo yêu cầu Lalamove mời khoa Cảnh sát giao thông trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 đến tham dự chương trình tập huấn "Chia sẻ kiến thức lái xe an toàn" vào ngày 11/1. Nội dung xoay quanh các thông tin, quy định mới về Luật Trật tự an toàn giao thông 2024. Chương trình nhằm nâng cao ý thức và đảm bảo an toàn giao thông cho các đối tác tài xế.

Theo ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam, Lalamove luôn đặt an toàn hàng hóa của khách hàng và đối tác tài xế lên hàng đầu. Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức để thực hiện nhiều chương trình nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ an toàn cho cả cộng đồng.

Đại diện Lalamove và Trường cao đẳng cảnh sát Giao thông nhân dân 2 chụp ảnh lưu niệm tại chương trình tập huấn cho các đối tác tài xế. Ảnh: Lalamove

Trong buổi tập huấn, giảng viên đã chia sẻ các nguy cơ phổ biến khi lái xe, quy định giao thông mới và kinh nghiệm lái xe an toàn cùng biện pháp phòng tránh tai nạn. Lalamove kỳ vọng những kiến thức này sẽ giúp cộng đồng tài xế tăng cường ý thức khi tham gia giao thông.

Đối tác tài xế nhận quà thưởng từ Lalamove. Ảnh: Lalamove

Cùng ngày, công ty đã trao quà thưởng cho các đối tác tài xế hoạt động năng suất trong thời gian qua trong chương trình "Siêu hội vinh danh". Đây là chương trình tổ chức thường xuyên nhằm thể hiện sự tri ân của Lalamove đến các bác tài, giúp họ có mùa Tết sung túc hơn.

Lalamove đã và đang không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp các tỉnh thành. Bên cạnh việc duy trì chất lượng dịch vụ từ tốc độ giao hàng và khả năng kết nối tài xế nhanh chóng, đơn vị còn tập trung xây dựng cộng đồng đối tác tài xế chất lượng.

Những năm qua, Lalamove thực hiện các chính sách như cho phép đối tác tài xế tự chọn đơn, ghép đơn, không áp chỉ tiêu và nhiều ưu đãi riêng như bảo hiểm tai nạn 24/7, chăm sóc sức khỏe... Qua đó, đối tác tài xế có thời gian làm việc linh hoạt, chủ động mà vẫn đảm bảo nguồn thu nhập hiệu quả.

"Chúng tôi không chỉ chú trọng đến sự an toàn của đối tác tài xế mà còn quan tâm đến thu nhập của họ với hy vọng tất cả sẽ có mùa Tết Ất Tỵ 2025 an yên, sung túc bên gia đình", đại diện Lalamove cho biết.

(Nguồn: Lalamove)