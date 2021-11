Lái xe tải đi trộm lợn

Hà TĩnhNguyễn Văn Bình và Phan Đình Quý nhiều lần lái xe tải từ huyện Can Lộc lên Hương Khê, trộm 9 con lợn chở đi bán.

Ngày 7/11, Bình, 40 tuổi, trú Nghệ An và Quý, 39 tuổi, trú huyện Can Lộc, bị Công an huyện Hương Khê khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Bình (góc trái) và Quý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ ngày 24-26/10, Quý 3 lần lái xe tải chở Bình vượt hơn 30 km chạy từ huyện Can Lộc lên trang trại chăn nuôi gia súc của ông Phạm Quốc Bình, 54 tuổi, đóng ở thôn 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê để trộm tài sản.

Nhà chức trách cáo buộc, Bình và Quý sau đó đột nhập vào hệ thống chuồng bên trong trang trại, bắt 9 con lợn ra bỏ vào thùng xe tải rồi khóa cửa lại. Bộ đôi sau đó lái phương tiện chở lợn đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Xe tải được dùng để chở lợn ăn trộm. Ảnh: Công an cung cấp

Từ trình báo của nạn nhân, sau hơn một tuần điều tra, Công an huyện Hương Khê lần ra hành tung của hai đạo chích. Cảnh sát xác định 9 con lợn bị trộm tại trang trại của ông Phạm Quốc Bình trị giá gần 30 triệu đồng.

Đức Hùng