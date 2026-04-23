Quảng NgãiNgười đàn ông 40 tuổi lái xe máy tông gãy gác chắn khi tàu sắp đến, ngã gần đường ray và được nhân viên đường sắt đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, trưa 23/4.

Khoảng 11h, tại điểm giao giữa đường sắt và tỉnh lộ 623C qua xã Thọ Phong, khi gác chắn đã hạ và đèn tín hiệu bật, ông Lê Quang Tuấn (40 tuổi, trú xã Sơn Tịnh) lái xe máy theo hướng đông - tây, tông vào cần chắn rồi ngã sát đường ray.

Hai nhân viên đường sắt nhanh chóng kéo xe máy ra ngoài, đồng thời điều chỉnh lại cần chắn để đảm bảo an toàn chạy tàu.

Lái xe máy tông gãy gác chắn trong cơn say Camera ghi lại tai nạn ở giao điểm đường sắt và đường ngang trưa 23/4. Video: Camera an ninh

Lúc này, ông Tuấn tự dựng xe, đầu xe hướng về phía đường ray. Một nhân viên đã đẩy đuổi, yêu cầu người này rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, đoàn tàu đi qua an toàn.

Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, cho biết vụ việc không gây thương vong, song cần chắn bị hư hỏng, xe máy biến dạng.

Theo CSGT Quảng Ngãi, ông Tuấn đã vượt đường ngang khi tín hiệu cấm bật. Kết quả kiểm tra cho thấy người này có nồng độ cồn 1,111 mg/lít khí thở (vượt xa mức kịch khung cao nhất), âm tính với ma túy.

Cảnh sát đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Theo quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ hiện hành, hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, không chấp hành hiệu lệnh gác chắn, tín hiệu cảnh báo tàu sẽ bị phạt 600-1 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 1-3 tháng. Lái xe khi có nồng độ cồn vượt ngưỡng cao nhất theo quy định xử phạt, mức phạt là 6-8 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, CSGT Quảng Ngãi xử phạt 3 tài xế ôtô vì vượt rào chắn đường sắt khi barie đang hạ. Mỗi trường hợp bị phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Đây là một trong nhiều vi phạm tại các điểm giao cắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

