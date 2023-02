Lái xe khi bị tước giấy phép, tài xế tông chết người

Nghệ AnÔng Hoàng Ngọc Oanh, 53 tuổi, bị cáo buộc điều khiển xe tải khi đang bị tước giấy phép, dẫn tới gây tai nạn làm chết một người.

Ngày 10/2, Viện kiểm sát thị xã Cửa Lò cho biết, Công an thị xã Cửa Lò đã khởi tố bị can với ông Oanh về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 17/12/2022, tại ngã tư giao đường quốc gia ven biển với đại lộ 72 thuộc địa phận phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò), xe tải Howo do ông Oanh điều khiển đã va chạm với xe máy do ông Lê Văn Vượng, 74 tuổi, cầm lái chở cháu gái 12 tuổi. Tai nạn khiến ông Vượng tử vong, cháu gái bị thương.

Ông Hoàng Ngọc Oanh (áo đen, bên trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKS

Theo VKSND thị xã Cửa Lò, nguyên nhân tai nạn do ông Oanh qua nơi giao nhau mà không nhường đường cho xe trên đường ưu tiên. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Oanh đang bị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) tước giấy phép lái xe do vi phạm hành chính.

Hải Bình