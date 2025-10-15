Lái xe khắp nước Mỹ để hỏi 'bạn có hạnh phúc không'

Cách đây 5 năm, nhà làm phim Atdhe Trepca nghỉ việc, lái xe khắp nước Mỹ để hỏi những người anh gặp rằng họ có hạnh phúc không.

Mọi người ngạc nhiên trước câu hỏi của Trepca, nhưng hầu hết đều trả lời chân thành. "Kể từ khi có con, tôi luôn hạnh phúc. Thằng bé khiến tôi hạnh phúc", một người trả lời.

"Tất nhiên là tôi hạnh phúc rồi", một người đàn ông khác nói. Khi được hỏi điều gì khiến ông hạnh phúc, ông trả lời: "Không có gì đặc biệt, mà cũng là tất cả. Đồ ăn, bữa trưa, không khí trong lành. Trời đẹp, trời xấu gì cũng vui".

Một người khác nói hạnh phúc của mình là được ăn dưa chua mỗi ngày. Một người từng làm sale và người mẫu ở Miami nói anh không hạnh phúc vì nhịp sống thành phố quá nhanh, khiến anh không cảm thấy mình đã thật sự làm được điều gì ý nghĩa.

Trepca nhận thấy những câu trả lời đó khiến anh mở mang đầu óc, nên đã bắt đầu đăng video lên TikTok. Chỉ một tuần sau, kênh của anh tiếp cận được 10 triệu người.

Nghỉ việc, dành 5 năm để hỏi 'bạn có hạnh phúc không?' Người Mỹ trả lời câu hỏi "bạn có hạnh phúc không" từ Trepca. Video: TikTok/areyouhappy

Khi mới bắt đầu quay video vào năm 2020, Trepca thường đi một mình, thỉnh thoảng có em trai giúp đỡ. Hiện anh có một đội ngũ quay phim, biên tập riêng, sản xuất các video về những điều khiến con người hạnh phúc.

Để bắt đầu mỗi cuộc trò chuyện, người quay phim sẽ tiếp cận một người lạ và hỏi liệu họ có thể trả lời một câu hỏi cho phim tài liệu hay không. Sau đó, không cần nhiều lời mở đầu, người quay phim vào vấn đề: "Bạn có hạnh phúc không?".

Người được hỏi thường bất ngờ, lặng đi một chút trước khi trả lời. "Khi được hỏi câu đó, người ta sẽ bới tung tất cả những điều trong cuộc sống của họ để quyết định xem họ đang bất hạnh hay hạnh phúc", Trepca, 30 tuổi, giải thích.

"Tôi thấy sự khác biệt giữa người hạnh phúc và người bất hạnh nằm ở khả năng nói rằng, bạn biết đấy, dù tôi đang đen đủi, dù không có gì, nhưng chiếc sandwich này thực sự khiến tôi hạnh phúc", anh nói.

Anh cũng từng trò chuyện với nhiều người khó khăn, mắc bệnh nan y, nhưng vẫn hướng đến niềm vui. "Hạnh phúc gần giống như một cơ bắp. Khi rèn luyện cơ bắp đó, não bộ sẽ dần thay đổi, trở nên tích cực hơn và lạc quan trước những nghịch cảnh bất ngờ. Bạn rèn cơ bắp đó và thái độ này sẽ dần trở thành một phần con người bạn", Trepca nói thêm.

Trepca (phải) trò chuyện với một người trong phim tài liệu. Ảnh: WP

Fuschia Sirois, giáo sư tâm lý học tại Đại học Durham, Anh, cho biết những người đang đối mặt với bệnh mạn tính gây căng thẳng nghiêm trọng cũng có thể lạc quan nhờ nuôi dưỡng tư duy tích cực.

"Vấn đề là rèn luyện tâm trí để nhận ra những điều tích cực", bà Sirois, người thực hiện nhiều nghiên cứu về thái độ biết ơn, đặc biệt là ở những người mắc bệnh nan y, mạn tính, nói.

Bà Sirois lẫn Trepca đều thừa nhận có những vấn đề nghiêm trọng không thể thay đổi chỉ bằng cách điều chỉnh suy nghĩ. Nỗi đau buồn, cô đơn, trầm cảm hay những chứng bệnh tâm thần có thể cần đến hỗ trợ chuyên môn. Nhưng ngay cả vậy, tư duy tích cực vẫn có thể giúp con người tìm giải pháp, thôi thúc họ hành động và chủ động tìm kiếm giúp đỡ.

Trong một video của Trepca, khi được hỏi mình có hạnh phúc không, một người đàn ông mắc ung thư giai đoạn 4 trả lời: "Một vài ngày. Tôi hạnh phúc vì đã vượt qua được năm đầu tiên", ông nói, hướng về phía con trai đang trượt ván. "Tôi hạnh phúc khi được ngồi đây, nhìn ngắm con trai và mọi thứ, vì tôi chưa từng nghĩ tôi có thể nhìn những điều này nữa".

Đức Trung (Theo Washington Post, NY Post)