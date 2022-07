Lái xe gây tai nạn liên hoàn khai có tiền sử động kinh

Hà NộiHà Thanh Hưng, lái xe gây tai nạn liên hoàn làm một người chết tại quận Hà Đông khai với công an "có tiền sử bị bệnh động kinh nặng".

Ngày 29/7, tại trụ sở công an, Hưng (45 tuổi, quê Yên Bái) khai tối hôm trước, lúc gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Ngô Thì Nhậm "không biết đã xảy ra việc gì". "Lúc đó bao nhiêu người hỏi, tôi chỉ biết xua tay xin lỗi", Hưng nói, cho biết có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, "mỗi khi lên cơn gần như trí nhớ không còn". Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với lái xe Hà Thanh Hưng sau vụ tai nạn cho thấy tài xế này không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể. Công an quận Hà Đông đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng do phương tiện và nạn nhân liên quan đến cơ quan quân đội.

Hiện trường vụ tai nạn tối 29/7. Ảnh: Phạm Chiểu

Tối 28/7, Hưng lái chiếc Santafe màu đen gây tai nạn liên hoàn trên đường Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông. Theo Đội CSGT quận Hà Đông, khi đang di chuyển trên đường Ngô Thì Ngậm, hướng đường Ngô Quyền đi Quang Trung, xe ôtô do Hưng điều khiển có va chạm với xe do anh Nguyễn Hồng Quang cầm lái. Sau va chạm, chiếc xe của anh Quang bị đẩy lùi lại phía sau và va chạm tiếp với xe bán tải do anh Nguyễn Kiên Cường là tài xế.

Trong khi đó, Hưng tiếp tục di chuyển thẳng về phía hướng đường Quang Trung, khi tới gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung tiếp tục va chạm liên hoàn với 5 xe máy, một xe đạp điện và ôtô biển số quân đội, khi tất cả đều đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến chị Mai Thị Tuyết Thanh (46 tuổi, trú tại quận Hà Đông) tử vong tại chỗ, một người gãy chân phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và 4 người khác bị thương nhẹ. Chị Thanh là quân nhân chuyên nghiệp, bị đâm tử vong khi đang trên đường mua thuốc cho con.

Việt An