Lái xe chở pin đang cháy đến trụ sở cứu hỏa nhờ dập lửa

TP HCMThấy lửa bùng phát từ thùng hàng chở pin phế liệu, tài xế lái xe tải chạy hơn 2 km trên quãng đường đông đúc đến trụ sở cảnh sát PCCC cầu viện.

Tài xế Nguyễn Thế Tùng, 33 tuổi, chạy xe tải loại 5 tấn chở pin phế liệu từ cảng Cát Lái tới phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương cũ), chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, vào sáng 20/12. Khi đến ngã từ Bình Thái (TP Thủ Đức cũ), tài xế thấy khói lửa bốc cháy ở thùng xe, kèm nhiều tiếng nổ.

Lái xe chở pin đang bốc cháy chạy 3 km đến trụ sở cứu hỏa Tài xế lái xe tải chở pin laptop đang bốc cháy đến trụ sở đội cứu hoả. Video: Người dân cung cấp

Khi phát hiện cháy, anh Tùng dừng ôtô bên đường, kêu gọi nhiều tài xế dùng bình chữa cháy mini để hỗ trợ dập lửa nhưng không thành. Do chạy xe tuyến đường này hàng ngày, anh nhớ đến địa chỉ của trụ sở Đội Cảnh sát PCCC khu vực 2 gần nơi sự cố.

Tài xế bật đèn khẩn cấp, tăng tốc, điều khiển ôtô len lỏi giữa dòng xe đông đúc. Do lửa bùng phát ngày càng lớn ở thùng hàng, anh Tùng phải lái xe vượt đèn đỏ để tới trụ sở cảnh sát nhanh nhất. Tới nơi, anh dừng xe ở bãi cỏ ven đường, nhanh chóng chạy vào báo tin cho lực lượng PCCC.

12 lính cứu hỏa ở trong trụ sở đã nhanh chóng đưa hai xe chữa cháy kéo vòi rồng dập lửa sau gần 5 phút.

Thùng xe sau khi dập tắt lửa. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Theo cảnh sát, tài xế xe chở pin laptop biết đám cháy khó khống chế nên đã nhanh trí lái xe chạy thẳng đến trụ sở cứu hỏa để xử lý kịp thời. Sự cố được xác định do phế liệu điện tử, pin laptop ma sát trên thùng xe gây cháy. Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều hàng hóa, phần gầm ôtô không bị ảnh hưởng.

Đình Văn