Lái xe bán tải đánh chết người sau 'va chạm cánh cửa' bị bắt

Tây NinhMai Anh Nhật, 43 tuổi, đánh liên tiếp vào thái dương của tài xế 64 tuổi khi giải quyết va chạm giao thông, gây tử vong.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Nhật, ngụ xã Hậu Nghĩa, bị điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ thêm dấu hiệu các tội liên quan.

Camera ghi lại cảnh Mai Anh Nhật đánh lái xe 7 chỗ tử vong. Ảnh: Trích xuất camera

Trưa hai hôm trước, Nhật chạy xe bán tải chở con gái đi học từ ngã tư Hậu Nghĩa hướng về xã Hòa Khánh. Đến ngã tư đường tỉnh 825 và Ba Sa - Gò Mối, Nhật dừng xe chờ đèn đỏ. Thời điểm này người đàn ông 64 tuổi, ngụ TP HCM, lái xe 7 chỗ chạy cùng hướng phía sau va chạm vào cửa xe bán tải.

Sau khi hai tài xế xuống xe, Nhật bất ngờ dùng tay đánh 3 cái vào thái dương, đá tài xế 64 tuổi ngã ngồi xuống đường.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, hôm sau thì tử vong.

Nam An