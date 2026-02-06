Lái xe bán tải đánh chết người bị khởi tố thêm tội giết người

Tây NinhMai Anh Nhật, 43 tuổi, bị khởi tố thêm tội Giết người sau một tuần đánh chết tài xế xe 7 chỗ vì va chạm giao thông.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết quyết định khởi tố Nhật (quê xã Hậu Nghĩa) đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.

5 hôm trước, Nhật đã bị bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Camera ghi lại cảnh Nhật đánh chết lái xe 7 chỗ. Ảnh: Nam An

Trưa một tuần trước, Nhật chạy xe bán tải chở con gái đi học từ ngã tư Hậu Nghĩa hướng về xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến ngã tư đèn đỏ đường ĐT825 và đường Ba Sa - Gò Mối, Nhật giảm tốc độ để chờ đèn giao thông thì xảy ra va chạm với xe 7 chỗ do người đàn ông 64 tuổi, ngụ TP HCM) lái.

Cả hai sau đó xuống xe, Nhật tức giận hỏi "sao ông chạy xe kỳ vậy" rồi đấm tài xế 7 chỗ 3 cái vào thái dương làm ông này té ngã ngồi xuống mặt đường. Nhật tiếp tục đá vào hông sườn trái làm nạn nhân bất tỉnh.

Được mọi người can ngăn, Nhật sau đó cùng người đi đường dùng xe của mình chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, hôm sau nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Nam An