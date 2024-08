Lãi suất cho vay giảm gần 1% từ đầu năm

Ngân hàng Nhà nước cho biết lãi suất cho vay bình quân hiện ở mức 8,3% một năm, giảm 0,96% so với cuối năm 2023.

Báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp chiều 5/8, Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm, cơ quan này đã có các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng, phục hồi sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát, an toàn hoạt động hệ thống tín dụng.



Theo báo cáo, lãi suất với các khoản vay và tiết kiệm tiếp tục giảm. Đến cuối tháng 6, lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,3% một năm, giảm 0,96% so cuối năm 2023. Còn lãi suất tiền gửi bình quân là 3,59% một năm, giảm 1,08%.



Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống phục hồi từ cuối tháng 3, tăng dần qua các tháng, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm ngoái, đạt 6% tính đến hết quý II. Tại cuối tháng 7, dư nợ tín dụng gần 14,33 triệu tỷ đồng, tăng 14,99% so với cùng kỳ 2023 và tăng 5,66% so với cuối năm ngoái.

Giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở TP HCM, tháng 11/2023. Ảnh: Thanh Tùng

Thực tế, từ đầu năm, Chính phủ nhiều lần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có giải pháp giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vẫn đối diện khó khăn khi đơn hàng giảm, sức cầu yếu, lãi suất cho vay ở mức cao.

Tại cuộc họp hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chính sách tiền tệ đã đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm. Song theo ông, mặt bằng lãi suất vẫn có xu hướng đi lên, tăng trưởng tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu vay vốn lên cao vào cuối năm.

Thủ tướng giao ngành ngân hàng đạt tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm nay, tập trung cho vay các lĩnh vực là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Với các tổ chức tín dụng không sử dụng hết chỉ tiêu được phân bổ, Thủ tướng yêu cầu bổ sung cho các nhà băng khác có khả năng tăng trưởng.

Cơ quan này cũng phải tiếp tục chỉ đạo, vận động các ngân hàng giảm chi phí, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giảm lãi suất cho vay. Thủ tướng lưu ý các ngân hàng thương mại nhà nước phải tiên phong thực hiện việc này.

Theo ông, số tiền trong dân gửi tại ngân hàng hiện khoảng trên 15 triệu tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước phải có giải pháp để nguồn vốn này phục vụ đắc lực cho sản xuất, kinh doanh. Cơ quan này cũng phải điều hành tỷ giá linh hoạt, kiểm soát thị trường vàng, ngoại tệ, xử lý nợ xấu.

Với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng lên 140.000 tỷ đồng với thời hạn cho vay dài hơn, lãi suất giảm đi. Thủ tướng yêu cầu cơ quan quản lý ngành ngân hàng phải nghiên cứu điều kiện tiếp cận phù hợp, tìm cách làm bằng được gói tín dụng này vì đây là chính sách nhân văn, giúp người khó khăn có chỗ ở.

Ngoài tín dụng, đến ngày 31/7, tỷ giá trung tâm ở mức 24.255 đồng một USD, tăng 1,63% so với cuối năm 2023. Đây là mức trung bình thấp, ổn định so với các đồng tiền trong khu vực và trên thế giới, theo Ngân hàng Nhà nước.

Phương Dung