Lái phà bị tàu hàng tông: 'Kéo hết ga để lùi nhưng không kịp tránh'

An GiangTài công Châu Trọng Lực cho biết khi nhìn thấy tàu hàng đến gần anh đã kéo hết ga đề lùi phà nhưng do trớn tàu chạy và nước chảy mạnh nên không tránh được.

"Lúc đó tàu đã đến quá gần nên tôi không thể bẻ lái quay đầu bởi lực chảy của nước và sức hút của tàu siêu trường sẽ làm phà chìm", tài công Châu Trọng Lực, 39 tuổi, người cầm lái phà khách bị tàu chở dầu quốc tịch Thái Lan, trọng tải hơn 4.500 tấn đâm trên sông Vàm Nao chiều 6/8, kể.

Anh Lực cho biết bản thân có kinh nghiệm hàng chục năm lái phà và có chứng chỉ lái tàu hạng 3 (phà chở đến 50 khách và đến 250 tấn hàng hóa). Hôm qua, như mọi ngày, anh chở 10 hành khách cùng hai ôtô, 6 xe máy và một xe ba gác từ huyện Phú Tân sang huyện Chợ Mới theo dòng nước ngược. Thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, trời chuyển mây đen, sắp mưa song không có sương mù.

Tài công Châu Trọng Lực kể lại khoảnh khắc phà khách bị tàu hàng đâm trên sông Vàm Nao. Ảnh: Ngọc Tài

"Khi tới giữa sông tôi mới thấy tàu hàng. Cứ nghĩ tàu còn xa, nhưng do trớn tàu chạy và nước chảy mạnh nên tôi đã kéo hết ga để lùi nhưng vẫn không tránh kịp cú đâm của tàu hàng", anh Lực nói, cho biết bản thân chỉ lái phà thuê cho chủ, không rõ bến được cấp phép vận chuyển hàng hóa và phương tiện thế nào.

Sau cú đâm trực diện của tàu hàng Thái Lan, phà bị đẩy đi gần 100 m, nghiêng sang một bên, lan can hư hỏng, ba khách, một số xe máy và ôtô tải chở gas trên phà rơi xuống sông. Ba nạn nhân sau đó được cứu, trong đó hai người bị thương ở chân, xây xát ngoài da.

Với vết bầm tím trên bụng, ông Nguyễn Văn Xuân, 47 tuổi, một trong 3 nạn nhân văng xuống sông sau khi phà bị tàu hàng đâm vẫn chưa hết bàng hoàng. Một ngày sau vụ tai nạn, người nông dân quê xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, kể chiều qua ông lái xe máy xuống phà, đậu ở mũi phà theo thói quen. Phà ra khỏi bến khoảng vài chục mét, ông đã nghe tiếng còi tàu hàng hụ vang, cách đó vài trăm mét, song tài công có vẻ không chú tâm, vẫn cho phà băng ngang sông.

Ông Xuân kể lại vụ tai nạn khiến bản thân ám ảnh trong giấc ngủ. Ảnh: Ngọc Tài

"Đến khi tiếp tục nghe hồi còi thứ hai, tôi thấy bất an nên dùng tay ra hiệu, mong lái phà bớt ga, nhường tàu hàng qua trước, nhưng anh ta chỉ ló đầu ra khỏi cabin nhìn, rồi lái tiếp", ông Xuân nói, cho biết chỉ tới khi tàu hàng áp sát tài công mới hoảng hốt cài số lùi, hụ ga thật mạnh nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Ông Xuân hoảng hốt chụp lấy dây cáp phà gần đó song không trúng, bị hất tung từ mạn phà bên này sang bên kia, phần bụng đập vào trụ sắt. Ông trôi tuột xuống sông khi phà khách dựng đứng do bị tàu hàng khổng lồ đè lên. Trồi lên mặt nước, ông bị choáng song cố trấn tỉnh, hai chân liên tục bơi trong dòng nước.

Tàu hàng tạo ra dòng nước xoáy, hút hành khách bị rơi vào lườn tàu. Bằng kinh nghiệm hàng chục năm sống trên dòng nước, ông Xuân dùng hai tay chống vào thân tàu, tạo lực đẩy vừa đủ kháng lại dòng nước xoáy, vừa tìm cách nương theo dòng nước chảy xuôi, để thoát khỏi tàu hàng. Lúc này tàu hàng đã tắt máy, lực hút cũng giảm dần.

Vừa thoát khỏi thân tàu, ông Xuân bắt đầu đuối sức. Để giảm trọng lượng cơ thể, ông gỡ nón bảo hiểm, cởi bớt quần áo. Trong lúc trôi theo dòng nước, ông thấy xe tải cùng hàng chục bình gas trôi lềnh bềnh bên cạnh, song không dám đến gần vì sợ gas phát nổ. Lúc sắp chìm, ông được phà ở trong bờ chạy ra ứng cứu. "Trễ chút nữa là tôi đã chết", ông Xuân nói, cho biết đêm qua nhiều lần mơ thấy mình bị nước nhấn chìm.

Mạn trái phà khách bị thủng một lỗ trong khi lan can gãy sau cú tông của tàu hàng. Ảnh: Ngọc Tài

Cũng đi trên chuyến phà "bão táp" hôm qua, ông Nguyễn Văn Phước đậu xe ở cuối phà kể lúc nghe tiếng mọi người nhao nhao, ông quay sang nhìn thấy tàu hàng khổng lồ đang phóng tới với tốc độ nhanh. Khi sắp va chạm, hai phương tiện cố hãm tốc độ, khói đen từ khoang máy bốc lên mù mịt.

Dù vậy, vận tốc quá lớn khiến cả hai không tránh được cú va chạm cực mạnh. Ông Phước vội ôm cột và lan can gần nhất, hối thúc mọi người tìm áo phao mặc vào. "Sau tiếng đùng, xe cộ văng tứ tung. Ai nấy điếng hồn, điếng vía. Lúc đó, tôi nghĩ phà chìm rồi nhưng may mắn tàu hàng đè lên phà, đẩy đi một hồi thì phà bật ra, dần lấy lại thăng bằng", ông Phước kể.

Vừa qua cơn hoảng loạn, ông Phước và những người trên phà lo rằng xe chở gas còn lại trên phà sẽ phát nổ, sau va chạm. Mọi người vội tránh thật xa, đồng thời hối thúc lái tàu chạy vào bờ. "Dù tôi không bị thương nhưng xem lại video do người dân quay đến giờ tim còn đập thình thịch", ông nói.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải An Giang nhận định nguyên nhân ban đầu là người điều khiển phà thiếu quan sát dẫn tới va chạm với tàu hàng. Còn theo kết quả điều tra của cảnh sát giao thông tỉnh An Giang, phà chở khách đã chở ôtô khi chưa được phép và hoạt động không có máy trưởng. Riêng tài công có bằng cấp chuyên môn theo quy định, phương tiện còn hạn chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ trách nhiệm các bên.

Ngọc Tài