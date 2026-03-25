Lái ôtô truy đuổi chiếc taxi chở vợ, đập phá

Thư (22 tuổi, ngụ phường B'Lao) cãi vã với vợ 18 tuổi. Chị này gọi taxi công nghệ do tài xế 26 tuổi lái, để về nhà mẹ đẻ. Thư lái ôtô 7 chỗ đuổi theo.

Lê Hoàng Thư dùng cây sắt đập phá taxi.

Theo cơ quan chức năng, lúc 11h22, khi taxi chạy đến ngã ba Đại Bình trên quốc lộ 20 thì Thư vượt lên, đánh lái ép dừng giữa đường. Anh ta cầm cây sắt đập phá kính taxi ở mọi phía. Sự việc khiến tài xế, chị vợ và người đi đường hoảng loạn.

Ba phút sau khi nhận tin báo, Công an phường B'Lao đến hiện trường, khống chế Thư. Anh ta đang bị tạm giữ điều tra hành vi Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Lê Hoàng Thư khi bị khống chế. Ảnh: Lê Tiến

Nhà chức trách khuyến cáo người dân bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn, tránh hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả pháp lý.