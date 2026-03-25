Thứ tư, 25/3/2026, 14:11 (GMT+7)

Lái ôtô truy đuổi chiếc taxi chở vợ, đập phá

Lâm ĐồngSau cãi vã với Lê Hoàng Thư, người vợ bắt taxi về nhà mẹ đẻ nhưng bị anh ta lái ôtô đuổi theo, ép xe dừng giữa đường rồi dùng gậy đập phá, trưa 25/3.

Thư (22 tuổi, ngụ phường B'Lao) cãi vã với vợ 18 tuổi. Chị này gọi taxi công nghệ do tài xế 26 tuổi lái, để về nhà mẹ đẻ. Thư lái ôtô 7 chỗ đuổi theo.

Thư đập phá taxi trên quốc lộ 20
 
 

Lê Hoàng Thư dùng cây sắt đập phá taxi. Video: Người dân cung cấp

Theo cơ quan chức năng, lúc 11h22, khi taxi chạy đến ngã ba Đại Bình trên quốc lộ 20 thì Thư vượt lên, đánh lái ép dừng giữa đường. Anh ta cầm cây sắt đập phá kính taxi ở mọi phía. Sự việc khiến tài xế, chị vợ và người đi đường hoảng loạn.

Ba phút sau khi nhận tin báo, Công an phường B'Lao đến hiện trường, khống chế Thư. Anh ta đang bị tạm giữ điều tra hành vi Hủy hoại tài sảnGây rối trật tự công cộng.

Lê Hoàng Thư khi bị khống chế. Ảnh: Lê Tiến

Nhà chức trách khuyến cáo người dân bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn, tránh hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả pháp lý.

Lê Tiến - Trường Hà

