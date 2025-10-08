Lái ôtô tông vào quán, một người tử vong

Gia LaiÔtô khi đang chạy trên đường bất ngờ quay đầu rồi lao thẳng vào nhóm người trong quán nhậu, tối 7/10.

Khoảng 21h40, ôtô màu trắng chạy ngang qua trước quán Xóm Nhậu, xã Bình Dương (trước đây là thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Khi vừa qua quán nhậu ven đường, xe dừng một lát, sau đó lùi lại chừng 3-4 m, leo lên dải phân cách, rồi lao vào quán.

Ôtô lao vào quán nhậu, nhiều người tử vong Ôtô con bất ngờ lao vào quán nhậu. Video: Người dân cung cấp

Lúc này trong quán khá vắng khách, phía trước có 3 người. Ôtô tông trực diện hai người, trong đó một nạn nhân bị húc văng xa, ôtô cán qua người. Sau đó xe lùi lại chừng 4 m, người đàn ông đội nón, mặc quần cộc, áo thun bước xuống, tiến về phía nạn nhân.

Tại hiện trường xe máy, bàn ghế, đồ đạc hư hỏng nặng sau va chạm. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ bị tông tử vong là mẹ của chủ quán. Nạn nhân còn lại bị thương được đưa tới bệnh viện.

Lãnh đạo UBND xã Bình Dương cho hay nguyên nhân là nhóm người nhậu say xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Một người trong nhóm đã lái ôtô lao vào đối thủ.

Cảnh sát đang điều tra sự việc.

Trần Hóa